Osnabrück. Osnabrücks größter Wohnungsvermieter Vonovia hat Mieten in einem Mehrfamilienhaus im Osnabrücker Stadtteil Wüste um monatlich 117 Euro erhöht, weil eine 37 Jahre alte Heizungsanlage erneuert wurde. Das räumte der von Vonovia beauftragte Rechtsanwalt beim Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Amtsgericht Osnabrück ein. Sogar den Osnabrücker Kläger überraschte, dass die Heizung so alt war.

Bislang waren Kläger Bernd Mühle und seine Lebensgefährtin Iris Sieker davon ausgegangen, dass die Heizung mindestens 30 Jahre alt war. Sieker lebt seit 1986 in der Mietwohnung in der Kiwittstraße und konnte sich erinnern, dass die Heizungsanlage seither nicht ausgetauscht wurde. Allerdings hatte es ihren Angaben zufolge in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit der Anlage und Heizungsausfälle gegeben.

Vonovia bezeichnet 98 Prozent der Kosten als Modernisierung

An Silvester 2016 hatten Mieter Gasgeruch im Heizungskeller bemerkt und die Feuerwehr gerufen, die festgestellt habe, dass es in der Heizungsanlage zu einer Verpuffung gekommen sei. Laut Mühle und Sieker ist die Heizung daraufhin notdürftig notdürftig repariert worden. Allerdings sei festgestellt worden, dass die Heizung so eigentlich nicht mehr betrieben werden dürfe. Die Gesamtkosten für den Austausch der Anlage wurden von Vonovia auf mehr als 52.000 Euro beziffert. 98 Prozent davon bezeichnete Vonovia als Modernisierungskosten, und nur zwei Prozent erkannte der Vermieter als Instandhaltungskosten an. Demnach legte der Konzern 117 Euro auf die monatliche Miete der vier Mietparteien im Haus um. Hintergrund ist die Modernisierungsumlage, die es Vermietern bis 2018 erlaubt hat, dauerhaft pro Jahr elf Prozent der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete umzulegen. Seit diesem Jahr dürfen Vermieter dauerhaft pro Jahr nur noch acht Prozent der Kosten für eine Modernisierung auf die Mieter abwälzen.

Musste ohnehin eine neue Heizung hätte eingebaut werden?

Die Richterin sagte, dass im Laufe der Gerichtsverhandlung die Frage geklärt werden müsse, ob nicht ohnehin eine neue Heizung hätte eingebaut werden musste. In diesem Fall müsste von einer Instandhaltung gesprochen werden und es wäre es nicht zulässig, die Kosten auf die Mieter umzulegen. Das hätte zur Folge, dass die Kläger Mühle und Sieker die Mieterhöhung von 117 Euro nicht bezahlen müssten und das Geld, das bereits für die zu Unrecht erhöhte Miete bezahlt wurde, zurückbekommen. Möglich ist aber auch, dass es sich um eine modernisierende Instandsetzung handelt. In diesem Fall muss laut Richterin möglicherweise von einem Gutachter festgelegt werden, wie hoch bei dieser Maßnahme der Instandsetzungs- und der Modernisierungsanteil ist. Allerdings sprach sie auch davon, dass viele Hausbesitzer ihre Heizkessel laut Energieeinsparverordnung nach 30 Jahren tauschen müssen. Es sind jedoch nur bestimmte Heizkessel nach 30 Jahren zu tauschen. Daher hänge es im vorliegenden Fall von der konkreten Art der Heizung ab, ob sie der Verordnung zufolge hätte getauscht werden müssen. Die Richterin konstatierte aber bereits:

"Zum Zeitpunkt des Austausches war die Heizanlage 37 Jahre alt. Das ist für eine solche Heizanlage ein nicht unbeträchtliches Alter." Die Richterin am Amtsgericht Osnabrück

Gutachter könnte bestellt werden

Der Rechtsanwalt, der Vonovia vertrat, äußerte sich nicht konkreter zum Sachverhalt, sondern wies im Rahmen der Güteverhandlung lediglich darauf hin, dass Vonovia einen Vergleich vor Gericht bereits im Vorfeld schriftlich ausgeschlossen hat. Mühles Rechtsanwalt Andy Weichler machte deutlich:

"Einen Instandsetzungsanteil von lediglich 833 Euro für eine 37 Jahre alte Heizung zu berücksichtigen, die ihr Lebensende erreicht hat, ist auf jeden Fall nicht angemessen." Rechtsanwalt Andy Weichler





Die Richterin legte den sogenannten Verkündungstermin vor dem Amtsgericht Osnabrück (Sitzungssaal 155) auf Donnerstag, 31. Januar, 8.30 Uhr, fest. Es muss aber nicht zwingend ein Urteil verkündet werden. Wenn das Gericht bei der Beratung der Sache zu der Entscheidung kommt, dass eine abschließende Bewertung noch nicht möglich ist, kann es auch einen Beweisbeschluss erlassen. In diesem Fall könnte ein unabhängiger Gutachter ans Gericht bestellt werden.

Bernd Mühle ist der erste Osnabrücker Mieter, der infolge der großen Sanierungswelle, die bei den Vonovia-Häusern in Osnabrück vor einem Jahr in großem Stil begann, klagt. Nach Angaben von Vonovia wurden im vergangenen Jahr 543 Vonovia-Wohnungen in Osnabrück energetisch saniert. Dutzende Vonovia-Mieter haben sich infolge drastischer Mieterhöhungen nach Sanierungen auch an den Mieterverein für Osnabrück und Umgebung gewandt.



Mieterverein: Wärmedämmung kaschiert mangelhafte Instandsetzung

Die Mieterverein-Geschäftsführer Carsten Wanzelius sagt, dass der Instandsetzungsanteil, der bei den ihm vorliegenden Fällen eigentlich zu berücksichtigen ist, deutlich höher liegt als der Anteil, der von Vonovia als energetische Modernisierung berechnet wird. "Vonovia berechnet auf Basis der mir vorliegenden Unterlagen ungefähr 17 Prozent Instandsetzungsanteil auf die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme. Tatsächlich sind erheblich höhere Anteile zu berücksichtigen", sagte Wanzelius im Gespräch mit unserer Redaktion vor einem Monat. Wanzelius warf dem Dax-Konzern vor, dass die Wärmedämmung an der Fassade der Miethäuser etwa in Osnabrück-Dodesheide äußerlich lediglich kaschiere, dass die Miethäuser nur mangelhaft instandgesetzt worden seien. Wanzelius empfiehlt in solchen Fällen, der Mieterhöhung zu widersprechen: "Wir raten unseren Mitgliedern, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und die alte Miete zu zahlen."

Zwei Verfahren, die der Mieterverein betreut, sind klagereif

Der Mieterverein beantragt für diese Mitglieder bei Vonovia, die Mieterhöhung auszusetzen, und wenn der Vermieter damit nicht einverstanden sei, müsse der Konzern klagen und somit in Vorleistung gehen. Wanzelius sagte unserer Redaktion am Donnerstag, dass inzwischen zwei Verfahren, die der Mieterverein Osnabrück betreue, klagereif sind.

Vonovia: Wir wollen langfristig ein schönes Zuhause bieten

„Wir modernisieren nicht, um die Mieter zu ärgern, sondern wollen ihnen langfristig ein schönes Zuhause bieten“, kommentierte Vonovia-Konzernsprecher Max Niklas Gille daraufhin auf Anfrage unserer Redaktion. Eine klare Trennung zwischen Modernisierungen und Instandhaltungen sei dem Konzern wichtig. Instandhaltungen führe Vonovia regelmäßig durch.