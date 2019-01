Osnabrück. An elf Standorten werden noch bis Sonntag Outdoor-Projektionen an Fassaden von Altstadthäusern zu sehen sein. Eine spezielle Performance wird zum Abschluss inszeniert.

Drei Künstlerinnen hatte das Kuratorenteam von „Lichte Momente“ nach Osnabrück eingeladen. Zur Frage der Identität hatten Funda Gül Özcan, Lisa Schittulli und Lea Torcelli Video-Arbeiten ausgewählt oder extra für das Osnabrücker Medienkunst-Projekt angefertigt. So tummeln sich in den fünf Arbeiten von Lisa Schittulli so genannte „Trickster“, Schurken in Tiergestalt, die in der Mythologie die Ordnung des Universums durcheinanderbringen. Derweil beschäftigt sich Lea Torcelli mit dem Menschen im Dialog mit den vier Elementen.

(Weiterlesen: Wie lässt sich das Heger-Tor-Viertel in Osnabrück beleben?)



An der Fassade des ehemaligen Restaurants La Vie in der Krahnstraße sind derweil die Ergebnisse eines Jugendkunstworkshops zu sehen, der im November unter dem Titel „Crack my Map!“ stattfand. Außerdem wurde für die elfte Ausgabe von „Lichte Momente“, die erstmals von den Kuratoren Monika Witte und Jan-Hendrik Steffan konzipiert wurde, auch die Kunsthalle Osnabrück als Standort ausgewählt. In die Fenster an deren Rückseite werden die Arbeiten von Funda Gül Özcan projiziert.

Zum Abschluss des Outdoor-Medienkunst-Projekts zeigt Lea Torcelli am Sonntag ihre Performance „Transformunterhautreflex“. Start ist um 19 Uhr in der Marienstraße 3c.