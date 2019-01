Frau stürzt in Silvesternacht von Dach in Osnabrück CC-Editor öffnen

Osnabrück. Eine junge Frau ist in Osnabrück in der Silvesternacht von einem Dach eines Hauses an der Möserstraße gestürzt. Sie schwebt in Lebensgefahr.