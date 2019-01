Djane Kirsten legt am Samstag in der Lagerhalle auf CC-Editor öffnen

Mit ihrer Riesen-Festplatte kommt Djane Kirsten am Samstag zur Club 39 Party in die Lagerhalle. Foto: Thomas Wübker

Osnabrück. Kirsten Schuhmann zählt zu den wenigen Frauen in der Osnabrücker DJ-Runde. Sie ist aber auch eine der bekanntesten Gesichter im Osnabrücker Nachtleben. Am Samstag legt sie bei der Club 39 Party in der Lagerhalle auf.