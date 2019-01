Osnabrück. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) fordert Stadt und Landkreis Osnabrück erneut zu einer besseren Zusammenarbeit auf und regt eine gemeinsame Gesellschaft von Stadt und Landkreis an, die sich um die nationale und internationale Vermarktung der Region Osnabrück kümmert. Neue Dynamik kommt in die Debatte zudem dadurch, dass dem Thema auch im Landratswahlkampf eine hohe Bedeutung zukommt.

Vor drei Jahren hatte die IHK in einem Positionspapier zur "Region Osnabrück" die Zusammenlegung der Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Osnabrück gefordert, um die gemeinsame systematische Erfassung und Vermarktung vorhandener und künftiger Gewerbeflächen zu erreichen. "Ein echter Durchbruch zu mehr Kooperation ist bislang nicht erfolgt", konstatiert die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim nun jedoch enttäuscht.

Eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des IHK-Regionalausschusses hat in dem von der IHK-Vollversammlung beschlossenen Positionspapier auf die Wirtschaftsförderung fokussiert, weil ein gemeinsames Handeln im Standortmarketing und in der Entwicklung von Gewerbeflächen als "besonders vordringlich" bezeichnet wird. Ansiedlungs- und expansionswillige Unternehmen würden bislang vergeblich ein Angebot aus einer Hand suchen. Für sie würden kommunale Grenzen in der Region Osnabrück jedoch keine Rolle spielen.

Gemeinsame Gewerbegebiete wie etwa das interkommunale Gewerbegebiet Osnabrück/Hasbergen, wo der Haustechnik-Großhändler Cordes & Graefe 2016 gebaut hat, seien leider die Ausnahme, sollten nach Auffassung der Industrie- und Handelskammer aber viel öfter als wichtige Option erwogen werden. Der neue IHK-Präsident Uwe Goebel betont: „Die Entwicklung des Standortes sowie seine nationale und internationale Vermarktung sind Ziele, die am besten gemeinsam zu erreichen sind.“



Landrat will keine gemeinsame Gesellschaft mit der Stadt Osnabrück

Unterschiedliche Reaktionen rief das neue Positionspapier in der Politik hervor. Landrat Michael Lübbersmann (CDU) hält nichts von einer neuen, gemeinsamen GmbH mit der Stadt Osnabrück, um Gewerbeflächen zu entwickeln.





Die Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft (oleg) "erledigt heute genau das, was das IHK-Positionspapier fordert: Flächen für Industrie und Gewerbe werden systematisch erfasst, raumordnerisch abgesichert und entwickelt", sagt Lübbersmann. Im Osnabrücker Land selbst seien Landkreis und Stadt bereits in vielen Bereichen miteinander unterwegs, um die Region als Lebens- und Wirtschaftsstandort gut zu vermarkten. Lübbersmann sieht die Region bereits gut aufgestellt und nennt als Beispiele die seit vielen Jahren bestehende touristische Vermarktung durch den Tourismusverband Osnabrücker Land oder den ersten gemeinsamen Auftritt von Stadt und Landkreis bei der Immobilienmesse Expo Real in München im vergangenen Jahr.



Online seien zurzeit rund vier Hektar Gewerbefläche in Georgsmarienhütte abrufbar. Landkreis und kreisangehörige Kommunen arbeiteten sehr intensiv an der Flächenentwicklung: "So wird in Belm eine Fläche von rund 6 Hektar entwickelt und steht vor der Marktreife, in Bissendorf werden ebenfalls Flächen entwickelt", führt Lübbersmann aus. Ebenfalls kurz vor Abschluss der Entwicklung stehe ein Gewerbegebiet von rund 30 Hektar in Wallenhorst. Weitere Gewerbeflächen gebe es aktuell etwa im Nordkreis und im Süden in der Stadt Dissen.

Landkreis-CDU sieht keinen Bedarf für gemeinsame Gesellschaft

Die Landkreis-CDU hält ebenfalls keine neue Gesellschaft mit der Stadt Osnabrück für nötig. "Die Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück ist schon heute gut", zeigt sich der CDU-Kreisfraktionschef und Vorsitzende der CDU/FDP/CDW-Gruppe im Kreistag, Martin Bäumer, überzeugt. Der Draht zwischen den Politikern und den Verwaltungen auf beiden Seiten sei kurz. "Auch ohne eine gemeinsame Gesellschaft wird das Osnabrücker Land nach außen schon gemeinschaftlich vertreten."

Landratskandidat Baier fordert gemeinsame Wirtschaftsförderung

Der von der SPD unterstützte Landratskandidat Horst Baier fordert hingegen, die wiederholte IHK-Initiative zur engeren Zusammenarbeit in der Wirtschaftsförderung endlich aufzugreifen. Vor allem beim Standortmarketing müsse regional gedacht werden, um international überhaupt wahrgenommen zu werden. "Hier benötigen vor allem die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden eine professionelle Unterstützung, die im Bereich Tourismus mit einer gemeinsamen Gesellschaft schon vorhanden ist", konstatiert Baier, der aktuell Bersenbrücker Samtgemeindebürgermeister ist. Er sieht die Wigos als Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises "in der internationalen Standortvermarktung kaum aktiv".

Baier schlägt vor, die Wigos zu einer regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft mit Beteiligung der Stadt Osnabrück auszubauen und dort die übergreifenden Themen wie Standortmarketing, Gründerhaus, Fachkräftegewinnung und Beratungsangebote zu bündeln. Das Gewerbeflächenmanagement soll nach Baiers Vorstellungen bei der Stadt Osnabrück und den kreisangehörigen Kommunen verbleiben, da dort auch die Zuständigkeit für die Bauplanungen liege.

Eine landkreisweite Gewerbeflächenstrategie sei bisher nicht besonders erfolgreich, da die Kommunen im Kreis ihre eigenen Interessen im Blick hätten und Flächen oft anlassbezogen für einzelne Unternehmen entwickeln. Baier verweist auf den Niedersachsenpark in der Samtgemeinde Bersenbrück, der aktuell 70 Hektar im Angebot habe. Wenn es gemeinsam mit der Stadt und dem Landkreis gelinge, einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr in den Niedersachsenpark zu organisieren, könne auch die Stadt Osnabrück davon profitieren.



SPD und UWG fordern gemeinsames Standortmarketing

Auch der Vorsitzende der SPD/UWG-Gruppe im Kreistag, Thomas Rehme, hält eine "intensivere Zusammenarbeit bei der Wirtschaftsförderung für umsetzbar". Die jeweiligen Standortvorteile von Stadt und Landkreis Osnabrück ergänzen sich Rehme zufolge und sollten daher "durch ein gemeinsames Marketing stärker nach außen profiliert werden". So könne die nationale und internationale Wahrnehmung der Region verbessert werden.

Grüne: Die ganze Region als modernen Standort europaweit aufstellen

Grünen-Kreisfraktionschef Rainer Kavermann fordert einen gemeinsamen Regionsausschuss von Stadt und Landkreis, der sich mit Standortmarketing, Gewerbeflächenmanagement und anderen Themen auseinandersetzt: "Die Globalisierung, der demografische Wandel und seine Folgen, der Klimawandel und die damit verbundenen Herausforderungen müssen gemeinsam angegangen werden." Grünen-Stadtratsfraktionschef Volker Bajus betont: "Wir begrüßen ausdrücklich, wenn die Wirtschaftsförderung zukünftig mehr kooperiert. Statt kleinteiliger Standortkonkurrenz ist es fruchtbarer, die ganze Region als modernen Standort europaweit aufzustellen." Er wirbt für eine gemeinsame Flächennutzungsplanung mit dem Umland.

OB Griesert: IHK muss Beitrag für stärkere Region leisten

Der Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) sieht Stadt und Landkreis Osnabrück "organisatorisch so gut aufgestellt, dass eine weitere Gesellschaft, die die IHK vorschlägt, gut überlegt sein muss, weil sie weitere Schnittstellen der Kommunikation und weiteres Personal erfordern würde".

Aufwand und Kosten müssten in einem vertretbaren Verhältnis zu dem erwarteten Gewinn stehen. Er zeigte sich dankbar dafür, dass die IHK die Aktivitäten von Stadt und Landkreis kritisch und konstruktiv begleitet. Er sieht die IHK als einen wichtigen Partner für die Vermarktung unserer Region. Er geht daher davon aus, dass die IHK ihren Teil dazu beiträgt, unsere starke Region weiter zu stärken.



Stadt-CDU: Gemeinsame Auftritte auf Messen und gemeinsame Imagekampagne

CDU-Stadtratsfraktionschef Fritz Brickwedde sagt, dass die CDU eine intensivere Kooperation der Wirtschaftsförderungen von Stadt (WFO) und Landkreis Osnabrück (Wigos) in den Bereichen Gewerbeflächenmanagement und Standortmarketing unterstütze. Deshalb habe die Stadt die Mittel für die WFO deutlich aufgestockt, "um den Standort Osnabrück im Wettbewerb um Innovationen, Investitionen, Unternehmen und Arbeitsplätze sowie die besten Köpfe zu stärken". Durch die Aufstockung der Mittel und die personelle Stärkung der WFO soll auch die Initiative der Stadt-CDU für Veranstaltungen der Region Osnabrück in Hannover und Berlin realisiert werden.

Brickwedde hatte bereits Ende 2016 einen Osnabrücker Abend in Berlin vorgeschlagen. "Mit einer gestärkten WFO wollen wir zusätzliche Wirtschaftsflächen mobilisieren, das soll auch in Kooperation mit den Gemeinden rund um Osnabrück geschehen. Gemeinsame Gewerbegebiete sind anzustreben", betonte Brickwedde. Eine stärkere Zusammenarbeit in der Wirtschaftsförderung von Stadt und Landkreis solle auch durch gemeinsame Auftritte auf Messen sowie eine gemeinsame Imagekampagne erreicht werden. Ob es dazu einer neuen gemeinsamen Gesellschaft oder einer stärkeren Kooperation der beiden Gesellschaften bedarf, soll laut Brickwedde in Gesprächen zwischen Stadt, Landkreis und IHK ausgelotet werden.

"Wir halten eine direkte Kooperation der Stadt Osnabrück mit den umliegenden Kragengemeinden für zielführender" SPD-Stadtratsfraktionschef Frank Henning





SPD-Stadtratsfraktionschef Frank Henning sieht eine gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Stadt und Landkreis kritisch: „Wir halten an dieser Stelle eine direkte Kooperation der Stadt Osnabrück als kreisfreie Stadt mit den umliegenden Kragengemeinden Hasbergen, Belm, Wallenhorst und Georgsmarienhütte um beispielsweise neue gemeinsame interkommunale Gewerbegebiete auszuweisen für zielführender." Denn der Landkreis verfüge im Gegensatz zur Stadt Osnabrück und den genannten Umlandgemeinden nicht über eigene Grundstücke, die er für gewerbliche Zwecke zur Verfügung stellen könne.