Osnabrück. Schlagartig wurde das Frauenquartett Laing 2013 mit der Vokalelektroversion des Songs „Morgens immer müde“ berühmt. Im Januar präsentieren die Berlinerinnen ihr neues Album „Fotogena“ live. Anlässlich ihres Auftritts in der Lagerhalle sprachen wir mit Frontfrau Nicola Rost über Outfits, Frisuren und Frauen mit Männerstimmen.

Frau Rost, als Sie 2013 ihre Band anlässlich des Entdeckerfestivals „Popsalon“ in Osnabrück vorstellten, bezeichneten sie Laing als Ihr Baby, dem Sie die meiste Zeit widmen. Hat sich daran etwas verändert in den vergangenen fünf Jahren?

Es kann gut sein, dass sich das ein bisschen relativiert hat. Ich habe mittlerweile tausende Ideen im Kopf, wie ich meine Zeit füllen könnte. So habe ich in den vergangenen Jahren auf einer Varietee-Bühne in Berlin eine Soloshow gespielt. Ich habe erstmals Filmmusik komponiert. Und ich schreibe Songs nicht nur für mich, sondern auch für andere. Im Grunde lande ich aber immer wieder bei Laing. Es macht einfach viel zu viel Spaß, mit meinen Kolleginnen zu singen, die Shows zu konzipieren und dann auch wieder unterwegs zu sein. Daher würde ich sagen: Laing ist mein Fokus, aber nicht der einzige in meinem Leben.

Wenn man sich das Cover Ihres neuen Albums „Fotogena“ anschaut, auf dem Sie mit wahren Frisurmonstren in hellblauem Outfit und Ambiente posieren, und dazu ihren Vokalelektropop hört, bekommt man die Anmutung, es mit einem Gesamtkunstwerk zu tun zu haben.

Der Begriff gefällt mir. Im Gegensatz zu dem Wort Kleinkunst, der manchmal in Zusammenhang mit uns benutzt wird. Da muss ich immer schlucken, obwohl das oft gar nicht böse gemeint ist. Aber Kleinkunst ist irgendwie ein popeliges Wort und Laing sollte eher ein Gegenentwurf zum Popeligen sein.

Wer liefert denn das Konzept zu diesem Gesamtkunstwerk. Machen Sie alles allein?

Nein, das geschieht in Kooperation. Im Laufe der Jahre hat sich ein festes Team um uns herum gebildet, aus dem viele Impulse kommen. Zum Beispiel gibt es da eine befreundete Allrounderin, die Modedesign und Literatur studiert, sich mit Design beschäftigt. Sie unterstützt mich sehr kreativ bei der Entwicklung von Ideen. Diese Frisuren für das Cover haben wir beispielsweise gemeinsam entworfen. Es kommen Impulse hinzu, wenn der Fotograf mit seiner Arbeit beginnt und die Bandmitglieder liefern weiteren Input. Ich bin in vorderster Front in alles verwickelt, aber gerade Artwork und Show sind Teamarbeit.

Anzeige Anzeige

Sie sprechen gerade von Ihrer Show. Werden Sie auf der Bühne so aussehen wie auf dem Cover.

Unser Outfit soll eine Überraschung sein. Ich kann nur sagen, dass die Statik der Frisuren es ziemlich schwierig macht, damit auf der Bühne zu agieren und zu tanzen. Mehr verrate ich aber nicht…

Wird es denn wieder so sein, dass Sie auf Projektionen verzichten?

Ja, das ist heute noch so. Wir geben uns sehr viel Mühe mit der Lichtinszenierung, mit dem Bühnenbild, mit Kostümen und Choreographien. Das liefert allein optisch so viel Input für den Zuschauer, dass es zu einer absoluten Überforderung führen würde, wenn dann im Hintergrund auch noch Videos projiziert würden.

Es dauerte vier Jahre, bis mit „Fotogena“ ein Nachfolger zu Ihrem letzten Album auf den Markt kam. Was passierte in der Zwischenzeit?

Wir sind nach „Wechselt die Beleuchtung“ zwei Jahre lang getourt. Es folgten zwei Jahre, in denen Laing ein bisschen geruht hat. Ich hatte Lust, mich vor dem nächsten Album ein bisschen zurückzuziehen. Touralltag bedeutet ja, dass ständig Action um dich herum ist. Ich lebte in einem gut geölten, gut laufenden Mechanismus. Dann habe ich auf Pause gedrückt, um zu sehen, was passiert. Ich habe es genossen, einfach mal nicht zu funktionieren.

Blieben Sie in Berlin oder reisten Sie in der Weltgeschichte umher?

Das spielte sich in Berlin ab. Ich war ja froh, mal nicht unterwegs zu sein. Dennoch habe ich mich mit Musik beschäftigt, aber nicht zweckorientiert. Gemütlich bin ich jeden Tag ins Studio gelaufen, habe mich ausprobiert, habe experimentiert.

In dem Zusammenhang fällt mir das Lied „Nieselregen“ ein. Da singt offenbar ein Mann. Oder handelt es sich um einen elektronischen Trick?

Tatsächlich ist das meine eigene Stimme, die ich heruntergepitcht habe. Ziemlich verrückt, was man heute so machen kann, oder? Der Song stammt aus diesem experimentellen Pausenjahr. Ich wachte eines Morgens auf und hörte im Radio: Berlin, Nieselregen, vier Grad. Mit diesen vier Worten bin ich dann ins Studio gegangen, habe meine Stimme herauf- und heruntergedreht. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, ein missmutiger Mann zu sein, der über seinen Scheißtag erzählt.

Ein anderer Song trägt den Titel „Unberechenbar“ und fällt durch locker-unbeschwerten Retrogesangspop auf.

Ah, der stammt aus dem Soundtrack zu dem Film „Safari“. Dafür habe ich drei Lieder geschrieben, den Titeltrack, der auf dem letzten Album veröffentlicht wurde, und zwei weitere, die ich auf dem aktuellen untergebracht habe.

Werden Sie in Ihrem Berliner Kiez zu neuen Songs angeregt?

Manchmal denke ich, ich könnte diese Texte auch in jeder kleinen Stadt schreiben. Es sind ja hauptsächlich zwischenmenschliche Themen, über die ich schreibe. Die laufen doch auf der ganzen Welt nach ähnlichen Mustern ab. Aber ich bekomme häufig ein Feedback, dass die Lieder sehr großstädtisch rüberkämen. Ich lebe nun mal in einer Metropole und es sind viele eigenen Erfahrungen, die ich da verarbeite. Ich bediene mich aber auch schamlos an dem, was Freunde mir erzählen, lasse mich vom Theater inspirieren und von dem, was ich lese. Es kann sogar das Fernsehen sein, in dem ich irgendetwas aufschnappe, das zur Initialzündung für einen Song wird.