Osnabrück. Ein Grabstein, fünf Namen, fünf unterschiedliche Geburtsdaten – aber fünfmal der selbe Todestag – der 5. Januar 1994. Marina, Olga, Waldemar, Nina und Alexander liegen in der kalten Hasberger Erde.

„Herr in deinen Händen unser Anfang und Ende“ steht auf dem Grabstein. Gestorben sind sie als Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren, nicht durch Gottes Willen sondern durch die Hand ihres Vaters, Viktor Gross. Er hat sie in dieser nasskalten Nacht vor 25 Jahren auf unvorstellbar grausame Art und Weise umgebracht.

Wohl dem, der im Glauben an Gott eine Begründung für den Tod der Kinder zu finden vermag. Für alle anderen bleibt die Frage nach dem „Warum?“ unbeantwortet. Man möchte es herausschreien, auch nach all den Jahren noch, die seit der Tat vergangen sind: Warum mussten Alexander, Nina, Waldemar, Olga und Marina im Alter von vier, fünf, acht, neun und dreizehn Jahren sterben? Was ging in ihrem Vater vor, als er zum Küchenmesser griff und seine Töchter und Söhne auf so bestialische Weise dahinmetzelte, dass selbst heute noch den Menschen, die damals mit dem Fall zu tun hatten, eiskalte Schauer über den Rücken laufen?

Am Tag nach der grausamen Tat werden die Leichen der Opfer aus dem Mehrfamilienhaus in Haste geborgen. Foto: Archiv/Gert Westdörp



Das Haster Familiendrama erregte bundesweites Aufsehen. Nahezu alle Fernseh- und Radiosender sowie Printmedien berichteten über das Drama. Erster Kriminalhauptkommissar Thomas Schnorfeil erinnert sich, dass er noch nie zuvor einen solchen Medienansturm erlebt hatte. „Das war eine ganz neue Dimension.“ Eine ganz neue Dimension war ja aber auch die Tat selber. Mit Stichen in Hals und Oberkörper hatte der Vater, Viktor Gross, seine Kinder auf grausame Art und Weise getötet, bevor er sich selber mehrere Stichverletzungen beibrachte und dann versuchte, die Wohnung in Brand zu setzen. Es entstand ein Schwelbrand. Viktor Gross starb nicht an seinen Schnittverletzungen sondern an einer Rauchgasvergiftung.



Das Grauen in den Kinderzimmern

Am Morgen des 5. Januar um kurz vor zehn fielen einem Nachbarn die durch den Schwelbrand verrußten Scheiben im vierten Stock des Mehrfamilienhauses in der Güstrower Straße 9 auf. Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei vor Ort. Nachdem sie die Wohnungstür aufgebrochen und den Qualm aus der Wohnung gesaugt hatten, machten sie die schreckliche Entdeckung: Waldemar und Alexander lagen blutüberströmt in ihrem Zimmer im Bett. Im Schlafzimmer der Mädchen setzte sich das Grauen fort. Die Männer fanden Marina, Olga und Nina ebenfalls in großen Blutlachen in ihren Betten. Neben dem Bett der Mädchen lag der tote Vater. Die Obduktion wird später ergeben, dass er an einer Rauchvergiftung gestorben ist. Er muss unbeschreiblich gewütet haben.

Unauslöschbare Erinnerung

Die Bilder dieses Tatortes brannten sich den Einsatzkräften unauslöschbar ins Gedächtnis. Geborgen wurden die Leichen vom Bestattungshaus Schulte. „Das sind Bilder, die man nie vergisst.“ Sechs Wochen habe er gebraucht, bis er wieder habe schlafen können, sagt Ulrich Oberpenning, der damals als Mitarbeiter des Beerdigungsunternehmens im Einsatz war. Die heutige Geschäftsführerin des Unternehmens, Andrea Schulte, damals selber noch ein Kind, entsinnt sich, dass die Gross-Kinder in weißen Särgen aufgebahrt wurden. „Sie bekamen Kleidung von mir. Wir konnten sie doch nicht in den blutigen Sachen beisetzen. Sie sollten würdevoll beerdigt werden.“

Das Medieninteresse an der Osnabrücker Tragödie erreichte bis dahin nicht gekannte Dimensionen. Foto: Archiv/Gert Westdörp



„Der Vater wird aller Wahrscheinlichkeit in einer Lebenssituation gewesen sein, in der er völlig verzweifelt war“, vermutet Otmar Binder, Chefarzt für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie im Ameos Klinikum. Binder kann lediglich Vermutungen anstellen, was in Viktor Gross vorgegangen ist. Er kennt den Mörder nicht. Aber es gibt In der Psychiatrie Erklärungsmodelle, die womöglich auch auf das Haster Familiendrama zutreffen könnten.



Das Ende einer Entwicklung

„Die Entscheidung, sich zu töten, kommt nur in seltenen Fällen von jetzt auf gleich. In der Regel steht sie am Ende einer längeren Entwicklung“, sagt Binder. Welche Entwicklung hat Viktor Gross genommen, bevor er seine Kinder und dann sich selbst das Leben nahm? Die Stichworte sind ebenso einfach wie bekannt: Migration, Alkohol, häusliche Gewalt und Isolation. Diese vier Komponenten bestimmten den Alltag der Familie Gross nachdem sie aus Kasachstan in die Bundesrepublik gekommen war.

Die Aussiedlerfamilie lebte zunächst 16 Monate unter menschenunwürdigen Verhältnissen in einem Wohnwagen in Hasbergen. Zwar waren in der Hüggelgemeinde vor den Toren Osnabrücks auch die Eltern der Mutter, Lidia Gross, ansässig, an den prekären Lebensumständen der Familie konnten aber auch sie nichts ändern. Der Caravan stand auf dem Gelände der kleinen Bahnhofsstation der Gemeinde, zum Duschen musste die Familie ins Schulzentrum gehen. An den Wänden der 30 Quadratmeter großen Behausung war der Schimmel ihr ständiger Mitbewohner. Erst im Februar 1993 konnten Lidia und Viktor Gross mit ihren Kindern die Unglückswohnung in Haste beziehen. Eine Wende zum Besseren bedeutete der Ortswechsel nicht.

Hunderte Trauergäste begleiteten Marina, Olga, Waldemar, Nina und Alexander auf ihrem letzten Weg. Foto: Archiv/Gert Westdörp



Wahrscheinlich hatte sich Viktor Gross die Umsiedlung von Kasachstan in die Bundesrepublik anders vorgestellt – einfacher, erfolgreicher. Ihn wird, wie so viele vor ihm und auch nach ihm, die Hoffnung auf ein besseres Leben geleitet haben, als er mit seiner Familie seine Sachen packte und die Reise gen Westen antrat. „Ein Suizid ist zumeist multifaktoriell bedingt“, sagt Binder. Die Migration und ihre Folgen könne hierbei ein Faktor gewesen sein. „Nach der Umsiedlung sah sich der Vater mit ganz anderen gesellschaftlichen Strukturen konfrontiert, in denen er sich zurechtfinden musste.“



Alkohol und Gewalt

Die Familie lebte in der Güstrower Straße mehr oder weniger isoliert. Kontakte zu den Nachbarn beschränkten sich in der Mehrzahl auf ein „Hallo“ im Treppenhaus. Gleichwohl waren die Probleme der Eheleute bekannt. Die Auseinandersetzungen zwischen Viktor und Lidia waren lautstark genug. Immer wieder ließ sich der fünffache Vater vollaufen. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Wenige Wochen vor der Tat musste die Polizei anrücken, um den Tobenden aus der Wohnung zu entfernen. Die Mutter rettete sich zu einer Nachbarin. Am folgenden Tag war Viktor Gross wieder da, das Drama ging in den nächsten Akt.

Eheprobleme

Spätestens jetzt war klar, dass es ein „Weiter so“ eigentlich nicht geben konnte. Aber wie hätte eine Wende zum Besseren aussehen können. Trennung? Die wollte Viktor Gross auf keinen Fall. Hätte ihm ein fester Job helfen können? „Es stellt für einen Familienvater oftmals eine große Bürde dar, wenn er nicht in der Lage ist, für das Auskommen seiner Familie zu sorgen“, sagt Binder. Anhaltende Eheprobleme seien zusätzlich gewichtige Belastungsfaktoren. Diese Entwicklung könnte insgesamt natürlich auch zu einer behandlungsbedürftigen, psychischen Erkrankung, wie z.B. einer Depression, geführt haben.

Hilfe von außen gab es. Viktor und Lidia hatten sich nach ihrem Umzug nach Haste dem Pfarrer der Paul-Gerhardt-Gemeinde anvertraut. Der erinnerte sich nach der Tat, dass Viktor Gross – als seine Frau für eine Zeitlang aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war – sogar mit dem Trinken habe aufhören wollen, wenn nur seine Frau zurückkäme. Einige Zeit später war Lidia Gross tatsächlich zu ihrem Mann zurückgekehrt.



Schwacher Hoffnungsschimmer

Ein Hoffnungsschimmer am Horizont? Den sah auch der seinerzeit zuständige Sozialarbeiter. Allerdings war in seinem letzten Gespräch mit den Eheleuten Gross wieder von Trennung die Rede. Das allerdings in einer sachlichen Atmosphäre. Ein Hinweis auf die Tat sei an diesem Montag vor dem brutalen Mord nicht zu erkennen gewesen.

Die Ruhe vor der Tat

Binder verwundert die äußere Ruhe des Viktor Gross in den Tagen und Stunden vor der Tat nicht. „Wenn einmal die Entscheidung zur Durchführung eines Suizids getroffen ist, wirken diese Menschen in der Regel äußerlich eher ruhig und gelassen. Für Außenstehende erscheint es vermeintlich so, als sei der Betroffene auf dem Weg der Besserung.“ Der Weg zum Suizid kennt mehrere Phasen. Im ersten Stadium wird der Suizid als Möglichkeit zur „Lösung“ eines meist als schwerwiegend erlebten Problems oder schwierigen Lebenssituation erwogen. In dieser Phase sind die Distanzierung zu Suizidgedanken und die Fähigkeit der Selbststeuerung noch erhalten, jedoch zeigt der Betroffene verdeckte Hinweise oder richtet entsprechende Appelle an seine Umwelt.

In der sogenannten Ambivalenzphase sind die Distanzierung von Suizidgedanken sowie die Fähigkeit der Selbststeuerung bereits eingeschränkt. Es erfolgt eine zunehmende gedankliche Einengung hinsichtlich der eigenen Suizidhandlung. Es kommt zu einem „Ringen“ zwischen Selbstzerstörung und Selbsterhalt. Am Ende der suizidalen Entwicklung steht die Entschlussphase. Der Betroffene hat sich zum Suizid entschlossen und wirkt dadurch oftmals nach außen entlastet, seltener resigniert. Womöglich trifft er jedoch schon konkrete Vorbereitungen für seinen Suizid. Nur ein sehr aufmerksamer oder psychiatrisch erfahrener Beobachter kann in dieser Phase die trügerische Ruhe entsprechend deuten.

Die Trauer um die getöteten Kinder überwältigte Angehörige und Freunde der Familie. Foto: Archiv/Gert Westdörp



Eine Trennung, der Verlust der Kinder – für Viktor Gross muss der Gedanke an die eigene Zukunft ein nicht mehr aushaltbares Horrorszenario gewesen sein. „Es kommt zu dem Punkt, an dem Alternativlösungen keinen Eingang mehr in das Bewusstsein des Betroffenen finden“, sagt Binder. Aber die Kinder. Warum die Kinder? Der erweiterte Suizid wie im Haster Familiendrama kann unterschiedliche Gründe aufweisen. Vielleicht hatte Viktor Gross Angst, seine Kinder zu verlieren. Die Tötung könnte beispielsweise aus dem Motiv heraus erfolgt sein, seinen Kindern das Leid, das er sehr stark in seinem Leben empfunden hat, zu ersparen. In Frage käme auch als Erklärung für sein Handeln, dass er mit seiner Tat aufgrund von Rachegedanken dafür sorgen wollte, dass seine Frau nach seinem Tod nicht mit den Kindern weiterleben konnte. Letztlich kann auch eine – nicht behandelte - psychiatrische Erkrankung, wie zum Beispiel eine Depression oder eine schwere paranoide Erkrankung zu dieser Tat geführt haben.



Tötungshemmung außer Kraft gesetzt

Kurze Zeit vor der Tat soll der Vater gesagt haben: „Ich habe ihnen das Leben geschenkt, ich kann es auch wieder nehmen“. Diesen Gedanken hat Viktor Gross aus welchen Gründen auch immer letztlich in die Tat umgesetzt. Er hat seinen Kindern ohne jegliche Hemmung das Leben genommen. Er hat mit einem Messer so lange auf Alexander, Nina, Waldemar, Olga und Marina eingestochen bis sie sich nicht mehr rührten. Wie genau die Tat sich abspielte, wieviel die Kinder von ihrem Leid noch mitbekommen haben, ist nicht bekannt.

Fakt aber ist, dass sich das Sterben über einen längeren Zeitraum hingezogen haben muss, bedingt allein schon dadurch, dass Viktor Gross fünf zarte Leben auslöschen musste. Ist da nichts, was einen solchen Blutrausch stoppen kann? „Die normalerweise vorhandene Tötungshemmung ist in einem solchen Fall außer Kraft gesetzt“, stellt Binder fest. Sei der Entschluss zum erweiterten Suizid erst einmal gefallen, sei der Tötungsakt ein Prozessgeschehen, dass quasi automatisiert ablaufe. Von außen sei dieser Prozess allenfalls durch tätliches Eingreifen zu stoppen, indem dem Täter zum Beispiel die Waffe entwendet würde.

25 Jahre nach dem Mord an den Kindern der Familie Gross erinnert der Grabstein auf dem Hasberger Friedhof an die Tragödie. Foto: Gert Westdörp



Binder versteht die Hilflosigkeit, vor die eine solche Tat Angehörige, Freunde und alle anderen stellt. Eine Hilflosigkeit, die aus einer großen, nachvollziehbaren Verständnislosigkeit für das Unfassbare entspringt und in der Frage nach dem „Warum“ ihren Ausdruck findet. Die Antwort auf diese Frage aber hat ihre Grenzen eben da, wo sie in Abgründe menschlichen Erlebens eintaucht. „Wir versuchen das eigentlich Unerklärliche erklärbar zu machen. Das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Aber wir sollten uns ehrlich eingestehen, dass es dabei auch Grenzen gibt“, sagt Binder.