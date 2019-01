Osnabrück. Auch in diesem Jahr ist die Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub in der Silvesternacht vielerorts massiv angestiegen. In Osnabrück blieb die Konzentration vergleichsweise gering. Dafür gibt es zwei mögliche Gründe.

853 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurden um 1 Uhr in Berlin-Friedrichshain gemessen – die bundesweit höchste Konzentration in der diesjährigen Neujahrsnacht, wie aus Zahlen des Umweltbundesamts hervorgeht.

In Osnabrück hingegen blieben die Stundenwerte in der Silvesternacht vergleichsweise niedrig, wie das Protokoll der Messstation am Schloßwall zeigt. Die höchste Belastung wurde mit je 34 Mikrogramm von 9 bis 11 Uhr am Neujahrstag erreicht, wie aus Zahlen des Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen hervorgeht.



EU begrenzt Mittelwerte

Die EU gibt klare Grenzwerte vor: 35-mal pro Jahr darf die Feinstaubbelastung mehr als 50 Mikrogramm binnen 24 Stunden betragen. 40 Mikrogramm dürfen es am Ende des Jahres im Mittel sein. In keiner niedersächsischen Stadt wurde die Marke von 50 Mikrogramm am Neujahrstag überschritten. Die höchste Belastung gab es am Nachmittag des 1. Januar mit 43 Mikrogramm in Hannover.

Wind und Regen verhindern hohe Konzentration

Ein Grund für die geringe Belastung in Osnabrück sei das Wetter gewesen, sagt eine Sprecherin des Gewerbeaufsichtsamts in Hildesheim, das alle Daten sammelt, auf Anfrage unserer Redaktion. In der Nacht sei es windig gewesen, dadurch habe sich der Feinstaub verteilt. Zudem gab es in der Nacht teilweise Nieselregen.

Bis zu 1330 Mikrogramm an Silvester 2017/2018 1330 Mikrogramm waren am 1. Januar 2018 um 1 Uhr in Fürth gemessen worden. Auch in Ingolstadt und Nürnberg lagen die Konzentrationen über 1000 Mikrogramm. Die extrem erhöhten Konzentrationen in den ersten Stunden des neuen Jahres führten an 13 Stationen dazu, dass die Tagesmittelwerte von 50 Mikrogramm überschritten wurden. Von den 35 zulässigen Überschreitungstagen war damit bereits mit dem ersten Tag des neuen Jahres ein Überschreitungstag „verbraucht“. Zum Jahreswechsel 2016/2017 war dies sogar an 129 der 320 Messstationen der Fall. Dass es zum Jahreswechsel 2017/2018 nur wenige Messstationen betraf, lag daran, dass es in der Silvesternacht sehr windig war. Der kräftige Wind verteilte den durch das Feuerwerk freigesetzten Feinstaub rasch in der Luft. Dadurch ging die Feinstaubkonzentration rasch zurück auf „Normalwerte“. Quelle: UBA

OSB muss weniger Müll entfernen

Eine weitere Erklärung: Womöglich wurde in Osnabrück diesmal schlichtweg weniger geböllert. Diesen Eindruck hat zumindest Dirk Thöle, Einsatzleiter der Straßenreinigung beim Osnabrücker Servicebetrieb (OSB). Seine Mitarbeiter berichteten, sie hätten in diesem Jahr weniger Böller und Raketen kehren müssen und weniger Zeit dafür benötigt, sagt er auf Anfrage unserer Redaktion.

Hohe Belastung in Silvesternacht 2016/2017

In der Silvesternacht 2016/2017 waren die Feinstaubwerte in Osnabrück deutlich angestiegen. Sie kletterten bis zum Nachmittag auf 67 Mikrogramm. Im vergangenen Jahr waren die Werte sogar extrem niedrig und erreichten von 1 bis 2 Uhr gerade einmal 15 Mikrogramm. Auch damals hatten starker Wind und Regen die Belastung niedrig gehalten.

Anzeige Anzeige

Dem Umweltbundesamt zufolge werden in der Silvesternacht etwa 4500 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Das entspreche in etwa 15,5 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Menge.