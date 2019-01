Silvesternacht: Frauen in Osnabrück belästigt CC-Editor öffnen

Osnabrück. In der Silvesternacht nahm die Polizei einen jungen Mann fest, der aus einer Gruppe heraus Frauen in der Großen Straße belästigt haben soll. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.