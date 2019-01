Osnabrück. Osnabrücker Ehepaar hat Riesenerfolg mit einer Benefiz-Revue, bei der Weihnachtslieder im Schwing-Modus gesungen werden.

Im Jemen sind wegen des dort geführten Bürgerkriegs 400.000 Kinder unter fünf Jahren lebensbedrohlich mangelernährt. Darauf verweist das UN-Kinderhilfswerks UNICEF und fordert Menschen dazu auf, Geld zu spenden. Zwei Osnabrücker sorgen jetzt dafür, dass ein namhafter Betrag in die Kassen der UNICEF-Nothilfe für Kinder in Jemen und Syrien gespült werden: Barbara und Jörg Niedderer. Seit fünf Jahren veranstaltet das Musikerehepaar „Swingin´ Christmas“. Das ist eine mit Witz und Charme während der Adventszeit aufgeführte Revue mit alten und neuen Weihnachtsliedern im Schwingmodus. Insgesamt sechs Aufführungen, vier in Lohne und zwei im Osnabrücker Lutherhaus, sollten am Ende des vergangenen Jahres eine Spendensumme in Höhe von 30.000 Euro zusammenbringen.

Doch das Engagement der beiden Musiker machte letztendlich eine Rekordsumme in Höhe von 50000 Euro möglich. „Insgesamt haben knapp 3000 Zuschauer unsere Show gesehen. Außerdem haben wir auch diesmal großzügige Sponsoren und Spender finden können, die bereit waren, unsere Aktion zu unterstützen“, erklärt Jörg Niedderer. Zusammen mit seiner Frau schaut er auf eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte für den guten Zweck zurück. Was vor fünf Jahren mit einer einzigen Veranstaltung an einem Gymnasium in Lohne, Barbara Niedderers Geburtsort, begann, steht bei vielen Menschen mittlerweile sowohl in Lohne als auch in Osnabrück als fester Termin im Adventskalender.

Eigentlich hatten die Swing-Liebhaber gehofft, dass sie mit ihren in fünf Jahren gesammelten Geldern die 100.000-Euro-Marke knacken würden. Tatsächlich liegt die Gesamtsumme jetzt bei 120.000 Euro.

„Wir freuen uns ganz enorm über das Geld, das wir für die Kindernothilfe in Syrien und im Jemen verwenden“, erklärte Annekathrin Schlaack von der UNICEF-Arbeitsgruppe Osnabrück. Zur letzten Weihnachtsrevue im vergangenen Advent war wegen der enormen Spendensumme UNICEF-Vorstandsmitglied Peter-Matthias Gaede aus Hamburg angereist, um allen beteiligten Musikern und Technikern für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken. „Swinging Christmas ist eine unglaublich sympathische Initiative“, betonte Gaede. Er hätte die Show auch genossen, wenn sie nur 10 Euro eingebracht hätte.