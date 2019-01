Osnabrück. Es wurde getanzt, gezündelt und gefeiert: Hier finden Sie die schönsten Bilder vom Jahreswechsel 2018/2019 in Osnabrück.

Ob unterwegs oder zu Hause: überall ließen die Osnabrücker die Nacht zum Tag werden. In der Osnabrückhalle wurde gefeiert.

Und in der Krahnstraße tanzten die Menschen pünktlich zum neuen Jahr Walzer.

Aber sehen Sie hier alle Bilder von dem Jahreswechsel 201872019 in Osnabrück:



Für die Osnabrücker Feuerwehr gestaltete sich die Silvesternacht „eher unruhig“: Neben einem Brand in einerFlüchtlingsunterkunft mussten ein Zimmerbrand in Gretesch und ein Wohnungsbrand im Schinkel gelöscht werden, außerdem vier Pkw-Brände und zehn in Brand geratene Mülltonnnen. 30 Rettungsdiensteinsätze durch die Berufsfeuerwehr wurden gezählt, aber nur in acht Fällen mussten Patienten in ein Krankenhaus gebracht werden.

(Weiterlesen: 2019 ist da – So feiert Deutschland in das neue Jahr)