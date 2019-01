Mit einer Schlauchleitung konnte das Feuer in Flüchtlingsunterkunft am Limberg schnell bekämpft werden. Foto: Feuerwehr Osnabrück

Osnabrück. In der Flüchtlingsunterkunft am Limberg brannte es am frühen Neujahrsmorgen. Drei Bewohner des Hauses wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Es war nicht der einzige Einsatz in der Silvesternacht.