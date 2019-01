Osnabrück. Regisseur Wash Westmoreland konzentriert sich in seiner Filmbiografie „Colette“ auf die erste Ehe der in Frankreich legendären Schriftstellerin Sidonie-Gabrielle Colette. Getragen von der glänzenden Hauptdarstellerin Keira Knightley entsteht ein schillerndes Sittengemälde der Belle Époque.

Als Teenager lernt Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley) den 14 Jahre älteren Gelehrten Henry Gauthier-Villars (Dominic West) kennen, den sie im Jahre 1893 heiratet und dem sie nach Paris folgt. Dort leitet er eine kleine Redaktion, in der er zahlreiche unterbezahlte Ghostwriter viel Text für wenig Geld fabrizieren und unter seinem Pseudonym „Willy“ veröffentlichen lässt.

Natürlich bleibt dem geschäftstüchtigen Möchtegernschriftsteller auch das Talent seiner jungen Gattin nicht verborgen. Als dem untreuen Ehemann wegen seines verschwenderischen Lebenswandels der Gerichtsvollzieher auf die Pelle rückt, lässt er Colette in seinem Namen ihren ersten Roman „Claudine“ schreiben. Die autobiografisch geprägte Geschichte über ein Mädchen vom Lande findet sofort reißenden Absatz. Es folgen nicht nur mehrere Fortsetzungen. Willy erkennt auch die Gunst der Stunde und wirft allerlei Marketing-Artikel von Seife und Haarwasser bis zu Süßigkeiten und Zigaretten unter dem Namen der populären Romanfigur auf den Markt. Allerdings darf Colette, so die Logik des ausbeuterischen Ehemannes, nun erst recht nicht damit herausrücken, dass sie die Romane geschrieben hat. Eine Frau? Nein, denn „Schriftstellerinnen verkaufen sich nicht...“

Die einfach nur als Colette bekannte französische Schriftstellerin ist in ihrer Heimat eine wahre Ikone und gilt als eine der bedeutendsten Vorkämpferinnen für Emanzipation, die ganz nebenbei noch allerlei Konventionen und Moralvorstellungen über Bord geworfen hat. Der im Film gezeigte und in eine Saalschlacht ausufernde Skandal, den der Kuss zwischen Collette und ihrer Freundin „Missy“ (Denise Gough) auf der Bühne des Moulin Rouge auslöst, ist überliefert.

Der britische Regisseur Wash Westmoreland konzentriert sich in seiner Filmbiografie „Colette“ nun ganz bewusst auf die Zeit von Colettes erster Ehe. Dadurch gelingt ihm ein schillerndes Sittengemälde der Belle Époque und einer durch Colettes Wirken mit angestoßenen Zeitenwende. Westmoreland erzählt seine Geschichte über die französische Ikone allerdings nicht als kämpferisches Lehrstück über hart erkämpfte Freiheiten, sondern mit lockerem Humor und Augenzwinkern.

Die Idee und das Drehbuch hat Westmoreland noch gemeinsam mit seinem langjährigen Partner und späteren Ehemann, dem 2015 verstorbenen Richard Glatzer, über einen langen Zeitraum erarbeitet. Die Fertigstellung markiert nun Westmorelands erste Regiearbeit nach „Still Alice“, dem letzten gemeinsamen Film mit Glatzer.

Die Besetzung der Titelfigur Colette mit Keira Knightley erweist sich dabei als echter Glücksgriff. Knightley verleiht der französischen Schriftstellerin, Variétekünstlerin und Journalistin auf ihrem Weg zu Anerkennung, Freiheit und Ruhm eine natürliche Lockerheit, die auf den gesamten Film abfärbt. Erst zum Schluss wird eine etwas bittere Erkenntnis der realen Colette an die Zuschauer weitergegeben. Eigentlich, so wird sie zitiert, habe sie ja ein richtig tolles Leben gelebt. Schade nur, dass sie das erst so spät gemerkt habe. Colette starb am 3. August 1954 in Paris und erhielt als erste Frau in Frankreich ein Staatsbegräbnis.

Colette. GB, USA 2018. R.: Wash Westmoreland. D.: Keira Knightley, Dominic West, Denise Gough, Fiona Shaw. Laufzeit: 111 Minuten. FSK: ab 6. Cinema Arthouse.