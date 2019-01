Osnabrück. Ein kleines Hotel stemmt sich gegen die Übermacht der Hotelketten. Harald und Cristina Helmers, Inhaber des Domhotels, glauben an die Zukunft individuell geführter Häuser. Sie investieren in neue Zimmer, während gleichzeitig Hotelneubauten aus dem Boden schießen. Woher nehmen sie den Optimismus?

Der Osnabrücker Hotelmarkt wächst explosionsartig. In den vergangenen drei Jahren sind das Arcona Living (108 Zimmer) an der Stadthalle, das Ibis Budget (148) und das B&B (100) am Hauptbahnhof ans Netz gegangen. Nicht weit entfernt und fast fertig ist das Holiday Inn am Alando Palais, das sich mit seinen 158 Zimmern an ein anspruchsvolleres Publikum richtet. Am Neumarkt beginnt 2019 der Bau von zwei Hotels: Die Hamburger Hotelgruppe Centro zieht unter der Marke Boutique Hotels mit 80 Zimmern in den sogenannten Zauberwürfel vor dem Neumarkt-Carré ein, am Standort der früheren Sportarena entsteht ein Ninety-Nine-Hotel (131 Zimmer). Und in der Johannisstraße weicht das frühere Sinn-Leffers-Haus einem Hotelneubau.









Wie schlimm wird der Wettbewerb noch werden?

Droht dem Beherbergungsgewerbe an der Hase ein ruinöser Wettbewerb? Harald und Cristina Helmers (beide 55), Inhaber des Domhotels an der Kleinen Domsfreiheit, sind entschlossen, die Herausforderung anzunehmen. "Wir jammern nicht", sagt Harald Helmers, "wir können uns in einer Nische behaupten." Die Nische ist nach seinen Worten "das Private und Individuelle". Und außerdem die zentrale Lage neben dem Dom. Chef und Chefin selbst stehen an der Rezeption und für Fragen der Gäste zur Verfügung. Das Domhotel wählten Gäste, die deine persönliche Betreuung schätzen", sagt Helmers. Und das seien meist Gäste "so ab 60".



Einen Tick besser sein als die Hotelketten

Die Individualität ist zugleich ein Nachteil. Denn vor allem das jüngere Publikum orientiert sich bei der Wahl seiner Herberge gern an bekannten Namen. Wo Ibis draufsteht, ist immer Ibis drin: Die Standards sind an allen Standorten gleich. Negative Überraschungen ausgeschlossen. Helmers: "Wir müssen immer einen Tick besser sein als die Ketten." Er ist schon "etwas überrascht", dass der Standort Osnabrück bei den Hotelketten so nachgefragt ist. Auch ihm haben Hotel-Konzerne schon Kaufangebote unterbreitet. "Ich weiß nicht, was die in Osnabrück sehen, was wir Alteingesessenen nicht sehen."

2017 hat das Ehepaar Helmers 10 der 35 Zimmer neu eingerichtet. Jetzt folgen die nächsten 13 Zimmer, die renoviert und komplett neu möbliert werden. Um jüngeres Publikum zu locken, müsse auch das Design jung und frisch sein, sagt Helmers. Früher wurden die Zimmer im Rhythmus von etwa zehn Jahren runderneuert, heute sei nach fünf bis sechs Jahren ein Umbau fällig, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die gebrauchten Hotelmöbel holen Helfer des SKM in diesen Tagen für die Wohnungslosenhilfe ab.



Kerngeschäft im Domhotel sind die Geschäftsreisen. 70 bis 80 Prozent der Übernachtungen entfallen auf Gäste, die sich sich aus beruflichen Gründen in der Stadt aufhalten. Die Wirtschaft brummt, das spürt auch das Gastgewerbe.





Osnabrück muss Magnete schaffen

Harald Helmers würde sich aber wünschen, dass Osnabrück auch bei den Privatreisen und im Wochenendgeschäft zulegt. In den Monaten April,Mai und September sei die Zimmernachfrage an den Wochenenden immer besonders stark, weil dann die Grüppchen und Kegelclubs unterwegs sind. Wichtig wäre, wenn es der Stadt gelänge, auch in den schwachen Reisemonaten Magnete zu schaffen, um Touristen an die Hase zu locken. Leider habe Osnabrück die Chance verstreichen lassen, am Güterbahnhof eine Eventhalle zu bauen. "Das hätte der Stadt gutgetan", sagt Helmers.

Eine zweite Baustelle sieht der Hotelier im Restaurant-Angebot in der Innenstadt. Ja, auch er habe den Restaurantbetrieb eingestellt, räumt Helmers ein. Umso wichtiger ist es ihm, dass seine Gäste in der Nähe des Hotels gute Restaurants finden. In der Adventszeit, so Helmers, sei es nahezu unmöglich gewesen, spontan eine Tisch in einem Speiselokal zu bekommen. Systemgastronomie wachse stark. Was fehle, sei das "klassische mittelständische Restaurant".

Helmers Großmutter hat nach dem Krieg das Trümmergrundstück im Herzen der Stadt gekauft und eine Gaststätte aufgebaut. 1965 übernahm sein Vater Siegfried das Gasthaus, in dem viele Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz in der Innenstadt hatten, ihr Mittagessen einnahmen. Im Jahr 2000 stiegen Harald und Cristina Helmers in dritter Generation ein.

Harald Helmers ist zuversichtlich, dass er und seine Frau das Haus zukunftsfähig aufstellen, die 15 Arbeitsplätze langfristig sichern und das Geschäft in einigen Jahren in andere Hände übergeben können. Der wachsenden Konkurrenz zum Trotz. Nur eines könnte wirklich mal zum Problem für die ganze Branche werden, meint Helmers: der Personalmangel.