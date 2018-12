Osnabrück. An den Feiertagen zum Jahreswechsel gelten auch in diesem Jahr geänderte Fahrzeiten. Darauf weist die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) hin.

In der Silvesternacht dreht der Nachtbus um 4:15 Uhr ab der Kamp-Promenade eine Extrarunde – und ergänzt damit die Fahrten um 1 Uhr, 2:05 Uhr und 3:10 Uhr. Der Nachtbus Melle fährt an Silvester von etwa 18 Uhr bis 5 Uhr am Neujahrsmorgen, teilten die Stadtwerke mit.



Weitere Änderungen

An Silvester fahren die Busse der VOS wie an Samstagen, aber mit einem letzten fahrplanmäßigen Anschluss am Neumarkt um 22.30 Uhr. Am Neujahrstag wird wie an Sonntagen gefahren, beginnend mit dem ersten fahrplanmäßigen Anschluss am Neumarkt um 9.45 Uhr.

Für die Feiertage gilt der Hinweis an die Fahrgäste, die ergänzenden Informationen in den jeweiligen Fahrplanbüchern zu beachten. Alle Informationen gibt es auch unter www.vos.info/feiertagsverkehr.