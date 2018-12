Seit Dezember 2012 müssen Niedersachsens Kommunen Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen (BMA) in Rechnung stellen. So will es das Niedersächsische Brandschutzgesetz

Die Stadt Osnabrück stellt aber nicht alle Fehlalarme in Rechnung. Wohl aber, wenn die Betreiber ihre BMA unzureichend warten lassen oder Bauarbeiter einen Fehlalarm etwa durch Schweißarbeiten fahrlässig auslösen. Auch vorsätzlich und grundlos ausgelöste Alarme kann die Stadt in Rechnung stellen Denn so ein Einsatz kann schnell in die Tausende gehen, und andernfalls bliebe der Steuerzahler auf der Rechnung sitzen. Die Kosten für Einsätze in Osnabrück regelt die Gebührensatzung der Feuerwehr.