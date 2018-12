Osnabrück. Ein drogenabhängiger Ladendieb hat am Donnerstag einen Polizisten angegriffen und verletzt. Er ist derzeit dienstunfähig.

Am Nachmittag hatten Polizisten den 34-jährigen Ladendieb festgenommen und auf die Wache gebracht. Dort griff der der mutmaßliche Drogenhändler den 36-jährigen Beamten unvermittelt mit Tritten und Kopfstößen an. Der Polizist erlitt eine Gesichtsverletzung, die im Krankenhaus behandelt wurde. Der Beamte ist vorläufig dienstunfähig ist, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Festgenommene hatte der Polizei zufolge offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden. Er sei abhängig von harten Drogen, arbeits- und wohnungslos. Mehrere Strafverfahren laufen gegen den Mann.

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der 36-Jährige in eine psychiatrische Klinik gebracht.