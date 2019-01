Osnabrück. Peter Tschaikowskys Ballett „Schwanensee“ wird am Dienstag, 8. Januar, in der Osnabrückhalle getanzt. Die Aufführung mit dem Russischen Nationalballett verspricht Glanzpunkte.

Es gibt wohl kaum ein Land, in dem das klassische Ballett eine so große Tradition hat wie in Russland. Das Ensemble des Bolshoi Theaters in Moskau ist weltberühmt. Das Russische Nationalballett wurde in den späten 80er Jahren, während der Zeit der Perestroika als erste unabhängige Kompanie Russlands gegründet. Der Gründer war der legendäre Star und erster Solist des Bolschoi Balletts, Sergeij Radchenko. Die ersten Solisten kamen vom Bolschoi, vom Kirow Ballett sowie aus Riga, Kiev und Kasan.

Heute hat das Russische Nationalballett seine eigenen Ausbildungsstätten mit über 100 Tänzern und hervorragenden Ballettmeistern mit internationalem Ruhm und breitgefächerter Erfahrung. Alle Tänzer sind Absolventen der besten Ballettschulen Russlands, mit herausragenden tänzerischen Leistungen und internationalem Renommee.

In der Tradition bedeutender russischer Ballettstücke

Das Russische Nationalballett hat sich darauf konzentriert, neue Talente aufzubauen und – wie schon sein Name sagt – die nationale Tradition der bedeutenden russischen Ballettstücke aufrecht zu erhalten. Das Repertoire umfasst Werke wie zum Beispiel „Don Quichotte“, „Dornröschen“, „Der Nussknacker“, „Carmen“ und natürlich „Schwanensee“. Mit diesem breitgefächerten Repertoire trat das Russische Nationalballett unter anderem in England, USA, Südafrika, China, Italien, Deutschland und weiteren Ländern auf.

Das Ballett „Schwanensee“ ist wohl eins der berühmtesten seiner Art. Die Geschichte um die Prinzessin Odette, die vom bösen Zauberer Rotbart in einen weißen Schwan verwandelt wurde, die von dem schwarzen Double Odile und dem Prinzen Siegfried erzählt, ist weltberühmt. Neben der anspruchsvollen Doppel-Rolle der Odette und Odile gibt es zahlreiche tänzerische Höhepunkte in „Schwanensee“. Dazu zählen neben Charaktertänzen, Solo-Variationen auch die Pas de deux Siegfrieds mit dem weißen Schwan im ersten und dem schwarzen Schwan im zweiten Akt sowie die berühmte Serie von 32 Fouettés, also sich immer wiederholenden Drehungen.

Verzückte Zuschauer

In Lörrach waren Zuschauer wie die Kritikerin der Badischen Zeitung davon ganz entzückt, wie in dem Blatt zu lesen war: „Mit Spitzentanz vom Feinsten, Choreografien von zeitloser Schönheit und opulenter Kostümpracht zelebrierte das Russische Nationalballett … ,Schwanensee‘ im ausverkauften Lörracher Burghof die hohe Kunst des klassischen Balletts.“

Schwanensee, Osnabrückhalle, Osnabrück, Di., 8. 1., 20 Uhr, Eintritt: 34,96 bis 62,15 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder 0541/349024.