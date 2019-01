Osnabrück/Hagen. Das Gastspiel des Circus’ Roncalli geht in die letzten Runden. Am Samstag und Sonntag gibt es noch mal vier Vorstellungen.

In die Zukunft der Circuswelt dürfen die Zuschauer bei Roncalli schauen. Mit einer holografischen Projektion holt Roncalli etwas in seine Manege, was es dort nicht mehr gibt: Tiere. Die wahre Attraktion sind aber immer noch die Artisten, die ihr Handwerk in dem traditionsreichen Circus auf hohem Niveau verrichten. Sie bieten Rasanz auf dem Boden wie die Rollschuhformation „Les Paul“ oder in der Luft wie Vioris Zoppis. Dazu sorgen die Clowns Eddy Neumann und Anatoli Akermann sowie die Comedians Robert Wicke und Kai Eikermann für heitere Momente. Für musikalische Höhepunkte ist dagegen Max Buskohl von DSDS zuständig.

Die Vorstellungen beginnen im beheizten Zelt an der Halle Gartlage in Osnabrück am Samstag um 15 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 14 und 18 Uhr. Eintritt: 12 bis 64 Euro. Tickets und Infos unter www.deinticket.de oder der Telefonnummer 0541/13099100.

Figurentheater

Mit dem Klassiker „Schneewittchen“ startet das Figurentheater Alte Fuhrhalterei in Osnabrück den Reigen der Aufführungen für Kinder in diesem Jahr. Gespielt wird es am Samstag und Sonntag vom Figurentheater Pappenelli.

„Schneewittchen“ kennt fast jedes Kind. Gespannt sein dürfen die Zuschauer ab vier Jahren, wie Puppenspielerin Hedwig Gerberding-Eickhorst mit dem schönen Kind, der bösen Königin und den sieben Zwergen inszeniert. Die alle unter einen Hut zu bekommen, dürfte nicht so einfach sein. Sie überzeugte aber „mit handwerklichem Können, pfiffigem Text, subtilem Witz und fast kindlicher Freude am Spiel“, wie der Rezensent dieser Zeitung im vergangenen Jahr über die Aufführung von Pappenelli schrieb.

Die Aufführungen von „Schneewittchen“ im Figurentheater Alte Fuhrhalterei in Osnabrück beginnen am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Eintritt: 6 Euro. Tickets erhältlich unter www.figurentheater-osnabrueck.de.

Plattdeutsches Theater

Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie St. Martinus feiert am Sonntag Premiere mit dem plattdeutschen Stück „De Gedächtnislücke“ von Bernd Gombold in der Gaststätte Stock in Hagen.

Anzeige Anzeige

In dem Schwank geht es um einen Bürgermeister im Stress, der es allen recht machen will, aber dann durch einen Unfall sein Gedächtnis verliert. Das nutzen seine Untertanen nun reichlich aus. Nach und nach eskaliert die Situation im Dorf.

Das Stück wird außerdem am 12., 13., 25., 16. und 27. Januar, am 1., 3., 9. und 10. Februar sowie am 2. und 3. März gespielt.

Die Aufführung der Theatergruppe der Kolpingsfamilie St. Martinus in der Gaststätte Stock in Hagen beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Eintritt: 8 Euro. Tickets erhältlich unter den Nummern 05401/7959919 oder 9332.