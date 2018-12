Osnabrück. Fast genau drei Jahre nach dem Tod vom Lemmy Kilmister, sorgt ein Mann aus Georgsmarienhütte dafür, dass der Frontmann von Mötorhead wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Am Samstag, 5. Januar, kommt Markus Weckermann mit seiner Band Weckörhead in den Osnabrücker Rosenhof.

Mötorhead galt lange Jahre als die lauteste und härteste Rock-Band des Planeten. Gründer Lemmy Kilmister war scheinbar die Ausgeburt alles Bösen für die Pharisäer, die den Rock’n’Roll verdammten. Er hatte aber neben Alkohol und Drogen viel Energie im Blut, um seine wilde Musik spielen zu können. Im Alter von 70 Jahren starb Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister am 28. Dezember 2015.

Deutsche Texte

Wie das Vorbild so ist auch Markus Weckermann Bandgründer, Bassist und Sänger in einer Person. Er hatte die Idee, die Texte von Kilmister ins Deutsche zu übersetzen und die Musik adäquat umzusetzen. Nun können sie sagen: Sie sind Weckörhead und spielen Rock’n’Roll. Im Repertoire sind Stücke wie „Das Pik-As“ (Ace of Spades), „Am Tod krepiert“ (Killed by Death) oder „Friss die Reichen“ (Eat the Rich).

Bock auf Rock

Nach dem Konzert gibt es im Rosenhof die Party mit dem Namen „Bock auf Rock“ mit DJ Henning zwo. Dann wird Musik von Mötorhead und anderen gespielt. Ab 22.30 Uhr wird das das Lemmy-Gedeck ausgeschenkt: Whisky-Cola 2 für 1.

Das Konzert von Weckörhead im Rosenhof in Osnabrück beginnt am Samstag, 5. Januar, um 21 Uhr. Eintritt: 15 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.





