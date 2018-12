Osnabrück. Nussknacker, Messias, Weihnachtsoratorium: Das Osnabrücker Symphonieorchester hat dieses Jahr ein eigenes Weihnachtskonzert zusammengestellt, in dem sich, nach dem Motto „Alle Jahre wieder“, die größten Hits tummeln.

Unter all den weihnachtlichen Schlagern bildet im ersten Teil eine Arie aus Josef Rheinbergers „Stern von Bethlehem“ die einzige kaum bekannte Ausnahme: Susann Vent-Wunderlich schlüpft darin in die Rolle der Maria und bietet eine reizvolle Abwechslung. Allerdings klingen auch die erwähnten Hits nicht schlecht: Ungewohnt trocken ist lediglich die Akustik, wenn Katarina Morfa und Jan-Friedrich Eggers „Bereite dich Zion“ oder „Großer Herr, o starker König“ singen. Für Händels „Ev‘ry valley“ tritt interessanterweise kein Osnabrücker Ensemblemitglied, sondern mit Philipp Kapeller ein junger Tenor des Oldenburger Theaters an.

Das Orchester, geleitet von Daniel Inbal, verschenkt keine der Chancen, die ihm Tschaikowskijs grandios instrumentierte Nussknacker-Tänze bieten. Als Schneeflocken tritt sogar der Kinderchor des Theaters hinzu. Der hat dann im zweiten Teil noch etwas substanziellere Aufgaben, und zwar zunächst ganz entzückend in einer weiteren Rarität: Engelbert Humperdinck, der offenbar auch mehr zu bieten hat als Hänsel und Gretel, ist hier mit seinem ganz zauberhaften „Bübchens Weihnachtstraum“ vertreten, bevor Susann Vent-Wunderlich und Katarina Morfa gemeinsam seinen unübertroffenen „Abendsegen“ zum besten geben.

Wiederum brilliert das Orchester: Kein anderer als Leroy Anderson hat zahllose bekannte Weihnachtsweisen ausgesprochen gekonnt kombiniert und instrumentiert, noch wesentlich dicker aufgetragen freilich hat sein Osnabrücker Kollege Andreas Reukauf. In dessen Weihnachtslieder-Medleys sind die Kinder, und alle vier Solisten gefragt, natürlich das Orchester – und auch das Publikum. Es singt kräftig mit, von „Stille Nacht“ bis „Schneeflöckchen, Weißröckchen“. Amüsant sind nicht nur die kuriosen Anekdoten der Moderatorin Dorit Schleissing, sondern auch Dirigent Daniel Inbal, der zunächst gut gelaunt mit den Zuhörern kurze Proben veranstaltet.