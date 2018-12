Unbekannter zündet Toilettenpapier in Osnabrücker Schnellrestaurant an CC-Editor öffnen

Ein Unbekannter hat auf der Toilette eine Rolle Toilettenpapier angezündet. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. In einem Schnellrestaurant an der Pagenstecherstraße in Osnabrück hat am Sonntagmorgen ein bislang unbekannter Täter eine Rolle Toilettenpapier angezündet und die Kabine verschlossen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.