Osnabrück. Dezimierter Vorstand des UHU-Clubs erweist sich im Schrebergartenambiente als Talentscout.

Da sitzt ein Mann auf der Bühne und singt zum Schifferklavier „La Paloma“. Und es ist nicht Dr. Ignatz Ignaz, der sonst beim UHU-Club für das Akkordeon zuständig ist. „Nein, das ist Notenmuffel Dieter“, klärt der Doktor auf. Offenbar hat sich Dieter nach dem Weihnachts-UHU-Club einfach auf die Bühne gesetzt, um die Aftershow-Party ein wenig aufzupäppeln. „Jetzt alle“, ruft der Notenmuffel und haut mit „Der Wind und das Meer“ noch einen Hans Albers-Klassiker raus. Das Publikum ist begeistert. Der rüstige Rentner mit der Quetschkommode passt optimal zum schrägen Humor der UHUs, der „unter Hundertjährigen“.

Die Scholle heißt die Schrebergartenlokation in direkter Nachbarschaft zum Moskaubad, in der der UHU-Club seine letzte Vereinssitzung im Jahr abhält. Der Saal der Schankwirtschaft ist rappelvoll, als Heaven, Dr. Ignatz Ignaz und Jo Granada verkünden, dass Zeremonienmeisterin Tine Schoch aus familiären Gründen leider nicht zur Vollversammlung erscheinen kann. Also starten die drei anwesenden Vorstandsmitglieder mit eigenen Liedern - und erweisen sich dann einmal mehr als Talentscouts. Denn ihre Gäste sind zum Teil unbekannt, aber eine Entdeckung wert.

Vlada Vesna verzaubert

Das überwiegend ältere Publikum lässt sich von der Stimme einer jungen Frau mit dem Namen Vlada Vesna verzaubern, die mit ihrem Partner Nils Weber das Elektro-Duo Magical Creatures gegründet hat. Nicht minder begeisternd erweist sich der Bremer Singer-Songwriter Bruno Shot, der zum ersten Mal außerhalb seiner Heimatstadt auftritt und mit starken Songs und starker Stimme die Herzen der „unter Hundertjährigen“ im Sturm erobert.

Für ernste Worte kurz vor Weihnachten sorgt der UHU-Talk mit Sara Höweler, der Geschäftsführerin von „Exil“, dem Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge. Sie berichtet von den Aktivitäten des Vereins und fordert das Publikum auf, Mitglied zu werden oder die Arbeit des Zentrums mit einer Spende zu unterstützen. Den Gästereigen eröffnet hatte Michael Be von den Silver Beatles, der zusammen mit Marcel Meehr den zehn Jahre alten Song „Better Left Unspoken“ zum ersten Mal live spielte. Zum Abschluss präsentiert Bluesmann Jimmy Reiter zusammen mit seinem Pianisten Nico Dreier eine Kostprobe von seinem brandneuen Album „What You Need“, das er am 3. Januar im Blue Note live vorstellen wird.