Volles Haus beim Adventskonzert der Chöre am Dom zu Osnabrück. Foto: Swaantje Hehmann

Die Chöre am Dom feiern Weihnachten dieses Jahr britisch: In den beiden Adventskonzerten am Freitag und Samstag erklangen Werke des 20. Jahrhunderts aus England, komponiert von John Rutter, Gerald Finzi und Ralph Vaughan-Williams.