Osnabrück. Dass von einem Dixi-Klo eine gewisse Geruchsbelästigung ausgehen kann, ist klar. An der Pagenstecher Straße stank es am Samstag aber nach verbranntem Kunststoff.

Über den Grund informierte am Sonntag die Polizei: Unbekannte hatten am Samstagmorgen die Bedürfnis-Einrichtung aus blauem Kunststoff auf dem Parkplatz der Firma ScanHaus an der Pagenstecherstraße mutwillig angezündet.

Olfaktorisch auffällig

Passanten hatte gegen 7.15 Uhr gemeldet, dass die neben dem Gehweg stehende Dixi-Toilette brannte. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Kunststoffhäuschen ab, das durch die Flammen komplett zerstört und somit olfaktorisch auffällig wurde.

Wer Hinweise auf die Täter bei dieser Sachbeschädigung geben kann, melde sich bei der Polizei Osnabrück, Telefon: 0541-3273203 oder 0541-3272215.