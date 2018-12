Osnabrück. Der norddeutschen Kult-Gruppe Godewind gelingt eine stimmige Mischung aus Nostalgie und feiner Ironie in ihrem Konzertprogramm in Osnabrück.

Man kennt sie in Osnabrück. Godewind ist seit Jahrzehnten ein Teil des "Alle Jahre wieder". Etwa zwei Drittel des Publikums in der voll besetzten Osnabrück-Halle gehören der Generation 60 plus an. Die meisten von ihnen haben schöne Erinnerungen an das Christfest ihrer Kindheit. So kann "Godewind" schnell die Herzen erwärmen mit Liedern von weißer Weihnacht und Eisblumen am Fenster,- die es ja heute wegen der Doppelverglasung gar nicht mehr gibt.

Musikalisch gehen die fünf Musiker auf Nummer Sicher. Zwar sind sie Folklore- typisch mit Akkordeon, Gitarre, Bass und Keyboard besetzt. Doch wird der Sound stets in künstlichen Raum Hall verpackt, wie Weihnachts-geschenke in Glanzpapier. Die Tempi sind durchwegs gemütlich, nur selten ziehen sie spürbar an. Gesungen wird meist auf Plattdeutsch. Sogar Wortbeiträge kommen nicht immer in Hochsprache. Da wird eine Art von Heimatgefühl greifbar. Doch mit Niveau: Zur Anmoderation von "Wintersünn" zitieren sie sogar Theodor Storms bekanntes Gedicht "Ans Haff fliegt nun die Möwe."

Mit den aktuellen Gepflogenheiten zur Weihnachtszeit haben sich die Godewinds auf ihre eigene Weise abgefunden. Wie schwer sei es doch, heute Geschenke für Menschen zu finden, die bereits alles haben, aber dennoch überrascht werden möchten. Oft weiche man dann auf sogenannte Flachgeschenke aus, Gutscheine, die fast alle Geschäfte im Angebote hätten. "Godewind" liefert auch dafür das passende Lied: "De Gutschienerie".

Vor allem aber fehle die Stille als Voraussetzung zur Besinnlichkeit. In hervorragender Übertragung bringen sie eine Fassung von Simon and Garfunkels "Sound Of Silence" als "Klang der Stille" zur Gehör. Zweifellos der Höhepunkt des Abends! Kaum Verständnis haben die Godewinds für Leute, welche auch nach dem Rekordsommer dieses Jahres zu Weihnachten noch in die Karibik reisen wollen. Ihr Kommentar: "Und nach so viel Trinidad, geh´ ich wieder gern ins Watt."

Am Ende wird das Konzert kurz unterbrochen. Mit rotem Mantel und weißem Bart schreitet ein Weihnachts- mann durch die Publikumsreihen und verteilt....ja, was wohl? Natürlich kreisrunde Flachgeschenke, Exemplare der jüngsten CD von "Godewind".