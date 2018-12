Osnabrück. 2018 neigt sich dem Ende zu und damit stellt sich für viele Osnabrücker wieder die Frage: „Was machen wir eigentlich Silvester?“

Für alle, die dazu bisher nur ein Schulterzucken übrig haben, hier ein wenig Inspiration zwischen edel und leger. Zu lange warten sollte man mit der Partyplanung allerdings nicht mehr: Der Kartenverkauf läuft, bei einigen Veranstaltern ist die Nachfrage sehr hoch. Hier gibt es aktuell noch Karten:



Hotel Remarque

Wer Silvester glamourös verbringen möchte, ist im Steigenberger Hotel Remarque an der richtigen Adresse. Unter dem Motto „Barfuß oder Lackschuh?“ lädt das Hotel am Silvesterabend dazu ein, das Leben mit kulinarischen Highlights zu genießen und zwanglos ausgelassen zu Livemusik von Mrs. Brightside zu feiern. Gäste haben ab 18.30 Uhr die Wahl zwischen einem 4-Gang- oder 7-Gang-Menü, inklusive Apéritif und begleitender Weine für 135 Euro bzw. 175 Euro. Ab 23.30 Uhr kann man für 27 Euro auch mit einer Laufkarte zur Gesellschaft hinzustoßen. Reservierung unter 0541/6096-669 erforderlich.

Lagerhalle

Im Portal der Lagerhalle wird in diesem Jahr Silvester ab 21 Uhr mit der Liveband Five on the Floor gefeiert, im Anschluss legt DJ Kirsten beste Partymusik auf. Karten gibt es noch online im Vorverkauf (Link: https://www.lagerhalle-osnabrueck.de/content/veranstaltungen/silvesterparty2018/) für 17,50 Euro oder für 19 Euro an der Abendkasse.

Sonnendeck

Das Sonnendeck lädt auch in diesem Jahr wieder ab 21 Uhr zu seiner bekannten All-Inclusive-Silvesterparty. Im Ticketpreis von 69 Euro enthalten sind alle Getränke, besondere Cocktails und ein Mitternachtssnack von der Taste Kitchen. Karten gibt es noch im Vorverkauf während der Bürozeiten und per E-Mail an nele@sonnendeck.biz.

Rosenhof

„Silvester Clubbing“ heißt das Motto der Silvesterparty im Rosenhof. Wer 2018 noch einmal tanzen möchte, kann das hier ab 22 Uhr zum Besten von heute und der 90er und 2000er tun. Pünktlich zum Jahreswechsel verspricht der Veranstalter jede Menge Sekt und Feuerwerk. Tickets gibt es für 15 Euro online über die Rosenhof-Homepage (Link: https://www.rosenhof-os.de/programm/silvester-clubbing).

Osnabrückhalle

Mit der „Silvester Dance Night“ verabschiedet man sich in der OsnabrückHalle tanzend vom alten Jahr. Für die richtige Partystimmung sorgen im Wechsel zwei Livebands und DJ Jan von der Showdisco Starlight. Ein besonderes Highlight ist hier sicher der Panoramablick auf das beleuchtete Schloss und das Feuerwerk. Gäste haben die Wahl zwischen Silber- und Goldtickets. Das Silberticket kostet im VVK 27,50 Euro und beinhaltet die Party ab 21 Uhr, einen Piccolo Prosecco und Abgabe der Garderobe. Mit dem Goldticket für 79,50 Euro gibt es zusätzlich von 19 Uhr bis 22:30 Uhr ein großes Buffet inklusive Getränke. Karten gibt es noch für beide Kategorien online und offline über den Ticketservice der OsnabrückHalle.

Alando Palais

Mit Musik in sechs verschiedenen Party-Areas verspricht das Alando, jeden Musikgeschmack zu treffen, inklusive Schlager und Discofox. Dazu gibt es noch Musik von drei Livebands. Ab 20:30 Uhr erwartet die Gäste ein Prosecco-Empfang, später gibt es Mitternachtsberliner und ein Klangfeuerwerk über der Hase. Für 27,50 Euro gibt es Tickets in der Vorverkaufsstelle der Neuen Osnabrücker Zeitung in der Großen Straße und online über die Alando-Hompage (Link: https://alando-palais.de/#tickets) .

Brücks

Mit Rap, Pop, Rock und Bass und Pfeffishots um Mitternacht kann man das Jahr 2019 im Brücks ganz entspannt begrüßen. Los geht es hier um 23 Uhr. Statt in Feuerwerk zu investieren, wird das Raketengeld für den guten Zweck gespendet. Gäste sind daher angehalten, das gleiche zu tun und auch keine Böller und Co mitzubringen. Tickets gibt es für 10 Euro im limitierten Vorverkauf ab dem 27.12. bei Titus Osnabrück und im Brücks an der Garderobe.