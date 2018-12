Osnabrück. Ein Feueralarm bei L+T war offenbar am letzten Samstag vor dem Fest das Aufregendste im Osnabrücker Weihnachtsgeschäft.

Schmuddelwetter, ungemütlich und kühl, und dennoch ist am späten Vormittag die Osnabrücker Innenstadt gut besucht. Kein Wunder: Der Samstag ist der letzte komplette Einkaufstag vor dem Weihnachtsfest.

Wer die Hektik der Last-Minute-Einkäufe erwartet, sieht sich getäuscht. Es geht überwiegend gemächlich zu entlang der Großen Straße. Die Läden sind recht belebt. Schlangen bilden sich jedoch nirgendwo. Außer vor den Parkhäusern in der Innenstadt, die seit spätestens 11 Uhr voll belegt sind. In ihren Autos warten die Menschen überwiegend geduldig darauf, einen Ausfahrenden ablösen zu können.



Dann findet er sich doch, der bekennende Last-Minute-Einkäufer: Nico Speckemeyer aus Westerkappeln macht es wie jedes Jahr – immer auf den letzten Drücker. Obwohl es diesmal nicht der allerletzte ist; immerhin haben die Läden am Vormittag von Heiligabend noch einmal geöffnet.



Planung ist alles

"Nee, Heiligabend möchte ich nicht mehr los. Da passt mir der Samstag besser", zeigt sich der 30-Jährige ganz gelassen kalkulierend. "Vorher komme ich nicht dazu, da habe ich nicht die Zeit." Der gelernte Tischler und Innenarchitekt ist selbstständig, hat mit seinem Mettinger Unternehmen reichlich zu tun. Stichworte Handwerk und Facharbeitermangel.

Doch das ist heute nicht das Thema. Planvoll geht Speckemeyer auch beim Einkauf vor; ist aber auch nicht so schwer. "Die Familie hat mit eigentlich schon alles abgenommen, nur für meine Frau brauche ich noch was Nettes." Was, wird hier nicht verraten. Der Weg führt ihn gezielt zu L+T. Er weiß, was er will – und was er nicht will: "Gutscheine. Ich hasse Gutscheine. Häufig werden die gar nicht eingelöst und füllen den Läden nur die Kassen." Das kann ihm nicht passieren. Los geht's, ganz geplant.



Der Alarm schrillt

Nun kommt doch noch Hektik auf: In dem L+T-Gebäudekomplex, in dem sich auch das Parkhaus befindet, schrillt gegen 11.50 Uhr der Feueralarm. Auch das Vapiano und andere Läden müssen vorübergehend evakuieren. Vor den Schaufenstern bilden sich kleine Grüppchen aus Verkäufern und Käufern. Man schwatzt, bleibt gelassen. Die Feuerwehr rückt an.

Drei Damen aus dem L+T-Team nehmen sich Zeit für den neugierigen Reporter: Ja, das Weihnachtsgeschäft laufe aus ihrer Sicht gut. Aber nein, für den Last-Minute-Aktionismus sei die Damen-Oberbekleidung weniger geeignet. "Das kriegen die Lebensmittelhändler heute und am Montag viel mehr zu spüren als wir", sagt eine von ihnen. Die drei planen ihr Weihnachten auch ganz routiniert, damit ihre beruflichen Verpflichtungen im Geschäft nicht die private Feststimmung in den Familien zerstört. Das braucht aber mehr Langfristigkeit als beim geplanten Last-Minute-Käufer.

Die Feuerwehr gibt nach 20 Minuten Entwarnung; die kurze Pause ist beendet. Derweil ist die Schlange vor dem Parkhaus länger geworden. Aber ihr Ende ist in der Möserstraße absehbar. Da war die Schlange am vergangenen Samstag erheblicher länger. Auch die L+T-Verkäuferinnen haben berichtet, dass sie vor Wochenfrist noch viel mehr zu tun hatten. Da scheint Planung immer mehr um sich zu greifen.



Parken und Planen

Nicht jedoch, was das Parken betrifft. Denn während in der Innenstadt die Parkhäuser dicht sind, haben andere wie das Parkhaus unter dem Cinema Arthouse noch reichlich Platz. Die paar Meter, die man von dort mehr zu Fuß gehen muss, hat man rasch wieder raus, weil man sich das Schlangestehen sparen kann. Aber jedem das Seine und allen ein frohes Fest!