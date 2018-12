Osnabrück. Mit einer Kundgebung machten jetzt die Schüler der Fachoberschule Sozialpädagogik der Berufsschule am Westerberg auf die Kinderarbeit in Bangladesch aufmerksam.

"Ich bin entsetzt, dass die Kinder in Bangladesch nicht ihre Träume leben können und im Zweifel sterben, um meine Kleidung zu produzieren", sagte Samera Arshad bei der Kundgebung in der Osnabrücker Fußgängerzone. Zuvor hatte sie zusammen mit ihren Mitschülern mit Gesang und einem musikalisch untermalten Text, gesprochen von Alina Schwamm und Fiete Stratmann, auf die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch und die Lebensumstände der dort arbeitenden Frauen und Kinder aufmerksam gemacht.

Initiative aus eigenem Antrieb

Die Schüler, die die Kundgebung in Eigenregie vorbereitet hatten, gehören zur Klasse 12 der Fachoberschule Sozialpädagogik des Berufsschulzentrums am Westerberg (BSZW). Als sie das Thema Globalisierung im Unterricht behandelten, seien sie auf eine Fernsehreportage über die Ausbeutung der Textilarbeiter in Bangladesh gestoßen.

Die Dokumentation habe die Schüler sprachlos gemacht, einige hätten geweint, erinnert sich Mareike Joeben, die Englischlehrerin der Klasse. Die Schüler seien so sehr geschockt gewesen, dass allen sofort klar war, dass sie etwas tun müssten, so Dirk Zeiher, der in der Klasse das Fach Politik unterrichtet. Gesagt, getan – acht Schulstunden hätten sie den Schülern zugebilligt, nach drei Wochen sei das Projekt fertig gewesen.

Mit Käufern ins Gespräch gekommen

Und so machten sich die Schüler jetzt auf in die Fußgängerzone, in der sich zahlreiche Kunden um die letzten Weihnachtsgeschenke kümmerten. An drei Standorten, vom Eingang der Kamp-Promenade bis zum Nikolaiort, stellten sich die 23 Schüler im Halbkreis auf, trugen ihre Texte vor und nutzen die Aufmerksamkeit von zahlreichen Passanten, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dabei hatten die Schüler ältere Kleidungsstücke angezogen und bildeten mit ihren Taschenlampen Lichterketten.

"Wusstet ihr, dass die Menschen dort zwölf Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche für einen Lohn von circa 15 Cent pro Stunde arbeiten und ihnen pro Schicht nur ein Toilettengang zugebilligt wird?" Es waren nicht nur die Argumente der Schüler, die die Passanten aufmerksam werden ließen, auch die höfliche und zugleich verbindliche Ansprache durch die Schüler ließ viele Kunden langsamer gehen oder kurz in einem Gespräch verweilen.



Eigenverantwortung erkannt

Die Bilder der Reportage seien bei ihnen noch sehr präsent, betonte Enrico Rust, während er fleißig Flyer an Passanten verteilte. Daher hätten sie sich spontan dafür entscheiden, die Kunden in der Innenstadt auf die Arbeitssituation der Menschen in Bangladesch aufmerksam zu machen. Samera Arshad fand erneut deutliche Worte zur Motivation der Klasse: "Wenn wir nicht etwas tun, wer tut dann überhaupt etwas?", fragte sie. Die Passanten stimmten ihr zu.