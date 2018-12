64-jähriger Radfahrer am Sonnenhügel von Auto angefahren CC-Editor öffnen

Radfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, auch wenn sie Vorfahrt haben. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde am Samstagmorgen ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Sonnenhügel in Osnabrück.