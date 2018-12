Osnabrück. Dass ihm der Gashahn zugedreht wurde, kann er verstehen. Aber dass die Stadtwerke seinen Zähler ausgebaut haben, ist für Christopher Cheeseman ein Schock. Nun muss der Hartz-IV-Empfänger einen Handwerker beauftragen, den Zähler wieder einzubauen. Auf eigene Kosten. Eine teure Angelegenheit.

Die Wohnung ist kalt, das Duschwasser eisig. Mit Handschuhen, dickem Pullover und Schal trotzt Christopher Cheeseman Temperaturen um die 15 Grad. Seiner 16 Jahre alten Katze spendet er etwas Wärme aus dem elektrischen Heizlüfter. Wenn er sich einen Kräutertee koche, klagt er, sei der nach siebenminütigem Ziehen nur noch lauwarm.

„Auf Dauer macht das einen mürbe“, sagt der 52-Jährige, der als ehemaliger Ratsherr der Linken stadtbekannt ist. Eine schwere Herzerkrankung macht ihm zu schaffen, vor zwei Jahren musste er auf der Intensivstation behandelt werden. Seitdem ist er zu 60 Prozent schwerbehindert. Dass die kalte Wohnung eine Folge seiner Versäumnisse ist, will er gar nicht schönreden. Für ihn wäre es ok gewesen, wenn die Stadtwerke ihm den Hahn zugedreht hätten. Aber was stattdessen geschah, empfindet Cheeseman als brutalen Akt.

Ausgebaut in einer Viertelstunde

Seit Ende Juli muss er ohne Gas auskommen, nach drei nicht gezahlten Abschlägen, wie er berichtet. Das Jobcenter brachte die fälligen Beträge für ihn auf, die Sache schien geregelt. Doch dann stellte sich heraus, dass die Stadtwerke den Zähler ausgebaut hatten. Dem säumigen Zahler zog es den Boden unter den Füßen weg. Wie sollte er das Geld für den Handwerker aufbringen?

Mit 200 bis 300 Euro müsse man da schon rechnen, sagt Kai Schaupmann, der Obermeister der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Klempnerinnung in Osnabrück. So eine Neuinbetriebnahme könne aber auch erheblich teurer werden, denn die gesamte Anlage müsse zu 100 Prozent gasdicht sein. Was bei Altbauten zuweilen die Überprüfung sämtlicher Versorgungsstränge notwendig mache. Das könne schon mal 5000 Euro kosten. Allerdings sei dann wohl auch der Vermieter gefordert.

Nur für den Wiedereinbau müsse ein so hoher Aufwand betrieben werden, vermerkt Schaupmann. Ausbauen lasse sich so ein Gerät dagegen in einer Viertelstunde. Der Obermeister schätzt, dass in Osnabrück etwa 500mal im Jahr Zähler abmontiert werden, weil Gaskunden in Verzug geraten sind. Stadtwerke-Sprecherin Lisa Hoff nennt eine Zahl, die deutlich niedriger liegt. 2017 seien bei 51 Kunden die Gaszähler ausgebaut worden. Aus Sicherheitsgründen, wie sie erläutert, denn bei Gaszählern könnten schon geringe Manipulationen lebensgefährliche Folgen haben.

Wie die Sache eskaliert

Der Ausbau des Zählers sei „der allerletzte Weg“, heißt es bei den Stadtwerken, und das geschehe erst, wenn im Vorfeld schon einige Schritte unternommen worden seien. „Oberste Priorität hat für uns, eine Sperrung zu vermeiden“, versichert Lisa Hoff. Kunden, die in Zahlungsschwierigkeiten gerieten, sollten sich möglichst frühzeitig melden, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Komme es dann doch zum Zahlungsverzug, werde schriftlich gemahnt und ein Gespräch angeboten. Auch eine Ratenzahlung sei möglich.

Anzeige Anzeige

Wenn der offene Betrag 120 Euro übersteige, werde der Kunde gewarnt, dass ihm eine „Versorgungsunterbrechung“ drohe. Zugleich bekomme er Besuch von einem Außendienstmitarbeiter, der ihm anbiete, die offenen Beträge direkt zu begleichen. Wenn das alles nicht fruchte, komme es – nach schriftlicher Ankündigung – zur „Sperrung des Zählers“. Was bei Gaszählern „aus Sicherheitsgründen“ Demontage bedeutet.

Von diesem Eskalationskrimi will Christopher Cheeseman nichts mitbekommen haben. Bei ihm habe niemand geklingelt, auch nicht der Monteur, der im Keller seinen Anschluss stilllegte. Und vom Zählerausbau habe er erst Wochen später bei den Stadtwerken erfahren, als er schon glaubte, alle Voraussetzungen für die Weiterbelieferung erfüllt zu haben.

Hoffnung auf einen Job

Dass er als Mieter in diesen Schlamassel gerutscht ist, begründet er mit einer dicken Nebenkostennachzahlung von 660 Euro an die Vonovia. Im heißen Sommer sei der Leidensdruck noch nicht so groß gewesen, gibt er zu, doch dann habe er mit dem Jobcenter nach einer Lösung gesucht. Die ausgehandelte Kostenübernahme bezog sich allerdings nicht auf den neuen Zähler. Dass die Stadtwerke derart radikal vorgingen, habe sogar den Sachbearbeiter überrascht, sagt Cheeseman.

Auch Nicole Anell, die Leiterin des Jobcenters, zeigt sich gegenüber unserer Redaktion zunächst überrascht. Auf Nachfrage bestätigt sie aber, dass ihre Behörde immer wieder mit solchen Fällen umgehen müsse. Das Jobcenter sei dann bereit, die Handwerkerkosten für den Zählereinbau zu übernehmen, allerdings auf Darlehnsbasis. Cheesemans Problem: Er findet keinen Handwerker. Erst im neuen Jahr könne er einen Termin bekommen, heißt es.

Der Mann im dicken Pullover rechnet laut vor: Wenn er demnächst die schon aufgelaufenen Energieschulden und vielleicht 300 Euro für den Zählereinbau abstottern muss, werden seine Hartz-IV-Leistungen womöglich für zwei Jahre gekürzt. Natürlich ist er froh, dass er das Darlehn bekommt. Doch am liebsten wäre ihm eine neue Arbeit. „400-Euro-Jobs bekomme ich ohne Ende“, sagt er, aber er hofft auf eine feste Stelle: „Ich kann gut schreiben und Konzepte entwerfen. Auch auf Englisch oder Französisch!“