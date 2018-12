Osnabrück. Seit nunmehr 17 Jahren ist Matthias Köhn kaufmännischer Direktor am Osnabrücker Theater und hat nun verlängert. Damit sichert er die personelle Kontinuität im Theater mit Blick auf die Sanierung. Was hat Köhn bisher am Theater bewegt, wie sieht sein Arbeitsalltag aus?

Intendant Ralf Waldschmidt verlässt das Theater Osnabrück 2020/21. Matthias Köhn bleibt in der Theaterführung. Der kaufmännische Direktor und Geschäftsführer hat nun, kurz vor Weihnachten, für fünf weitere Jahre seinen Vertrag mit der Stadt unterschrieben.

Er trägt auf beiden Schultern, versteht als Mann der Zahlen künstlerisch ungewöhnlich viel vom Theater, und man begegnet ihm auch mal in auswärtigen Produktionen. Er hat an seinem Studienort Mannheim in einer Uni-Theatergruppe mitgewirkt, aber hauptamtlich dort Betriebswirtschaftslehre studiert und danach einschlägige Berufserfahrung gesammelt, bevor er zur Spielzeit 2001/2002 nach Osnabrück kam.

Er arbeitete 1995 als Assistent des Leiters Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und 1996 bis 2001 als Controller und Referent des Geschäftsführers an der Hamburgischen Staatsoper ¬ beides wahrlich keine kleinen Häuser.

Während der Intendantenära Norbert Hilchenbachs legte er am Osnabrücker Theater los, brachte erst einmal in Ordnung, was unter seinem Vorgänger finanziell aus dem Ruder gelaufen war. Seitdem hat er eine Menge für das Theater bewegt, immer im Schulterschluss mit dem jeweiligen Intendanten. Um mehr und andere Zuschauer zu gewinnen und trotz knapper Etats höhere Einnahmen zu erzielen.

Er hat die Gastspielfahrten des Theaters deutlich ausgebaut, neue Sponsoren gewonnen, neuartige Werbekampagnen ins Leben gerufen, sich für Schul- und andere Kooperationen eingesetzt und unermüdlich Zuschüsse und Drittmittel eingeworben.

Seit 17 Jahre kümmert er sich um die kaufmännischen Belange des Theaters und erlebt seitdem „eine gewisse Arbeitsverdichtung“, wie er lakonisch sagt. Der Wirbelwind unter den Osnabrücker Intendanten, Holger Schultze, hat maßgeblich dazu beigetragen.

Sprung in die Oberliga

Zug um Zug ist es seit 2006, Schultzes Ära, gelungen, das Theater einerseits stärker denn je in der Stadtgesellschaft zu verankern etwa mit Bürgern als Sponsoren für das privat finanzierte Kinder- und Jugendtheater „Oskar“ oder den Schulkooperationen im großen Stil. Anderseits führten Auslandskooperationen, hochkarätige Produktionen, Einladungen zu renommierten Wettbewerben oder Schulzes „Baby“, das Uraufführungsfestival „Spieltriebe“, die Bühne aus dem Windschatten der Provinz in die überregionale Aufmerksamkeit. Hierbei war Matthias Köhn spürbar voll in seinem Element. „Jetzt erwartet allerdings jeder, dass es so bleibt“, sagt er schmunzelnd.

Köhn ist kein Mann der großen Worte über sich selbst und seine Arbeit, man erkennt ihn eher an seinen Taten und seinem Dauereinsatz. Denn er ist allgegenwärtig im Theater, ist sich nicht zu schade, auch ganz konkret mit anzupacken bei organisatorischen Abläufen der „Spieltriebe“ etwa oder anderen Events.

Tag voll mit Gesprächen

Beim Gespräch in seinem Büro im Theater am Domhof gibt er ein paar kurze Einblicke in seine Arbeit. Gefragt nach seinem Tagesablauf, antwortet er: „Gesprächsrunden von 10 bis 19 Uhr“, mit der Technik, der Verwaltung, über Projekte oder potenzielle Gastspiele, mit Förderern.

Zwischendurch sitzt er auch am Schreibtisch, kümmert sich um Budgets, Zuschauerzahlen oder tauscht sich mit Kollegen aus.

Ein Riesenprojekt nimmt erst noch richtig Fahrt auf: die Sanierung des Theaters am Domhof, nachdem die des Emma-Theaters erfolgreich abgeschlossen ist. Ein Nachfolger für Ralf Waldschmidt muss noch gefunden werden. Also bleibt Köhn als Fels in der Brandung, als konstanter Faktor in der Theaterleitung, der die 80 Millionen schwere Kernsanierung vom Theater her beaufsichtigen wird.