Osnabrück. Aus Anlass der 100-Jahr-Feier des Diözesanmuseums Osnabrück hat der Verein Osnabrücker-Land-Kultur eine Reinhard-Klink-Radierung in einer limitierten Auflage von 30 Exemplaren herausgegeben.

Das erste Blatt dieser Serie des bekannten Osnabrücker Malers und Grafikers übergab der Vorstandsvorsitzende Jürgen Krämer jetzt im Beisein des Künstlers an Weihbischof Johannes Wübbe und Museumsdirektor Hermann Queckenstedt.

Markante Exponate

Klink stellt in seinem jüngsten Werk markante Exponate aus dem Museum in den Blickpunkt des Betrachters. So beispielsweise die aus dem frühen 9. Jahrhundert stammende Taubenfibel, die am Eingang der Einrichtung symbolisch auf die ersten Christen in Osnabrück hinweist, und das goldene, mit Edelsteinen, Perlen und Gemmen verzierte Kapitelskreuz, das um 1250 entstand. Auch die um 1225 angefertigten kostbaren Crispin- und Crispinianusschreine fehlen in der Radierung nicht.

„Aus dem Kreuzgang heraus erwächst ein langer Füllfederhalter, mit dem die Bistumsgeschichte fortgeschrieben wird – vielschichtig und facettenreich, wie farbintensive quader- und prismenähnliche Objekte am Fuß der Radierung deutlich werden lassen“, erläuterte Klink, der im Diözesanmuseum als Zentrum kirchlicher Kulturarbeit auch einen Ort der Kommunikation sieht. „Hierfür stehen symbolisch die Menschen, die ich vor dem Forum am Dom und im Kreuzgang abbildete“, so der Maler und Grafiker. Er wies darauf hin, dass jedes Exemplar dieser Serie ein Unikat darstellt, da es individuell koloriert worden sei.

Das Kunstwerk zur 100-Jahr-Feier des Diözesanmuseums ist im Forum am Dom am Domhof 12 in Osnabrück, Telefon 0541/318-280 zu einem Stückpreis von 98 Euro erhältlich.