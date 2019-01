Osnabrück. Ein Happy End für einen Innenstadt-Hahn: Eigentlich wollte die Familie Borgmeyer ihren "prächtigen Maran-Hahn" Pingu verkaufen. Die Kleinanzeige hing schon an der Pinnwand im Biomarkt - doch letztlich möchte sie sich doch nicht von ihm trennen. Pingu ist der Familie ans Herz gewachsen und darf weiterhin mit fünf Hennen durch den Garten tapern.

"Wo sind denn die Würmer?" Anne Borgmeyer ist auf der Suche nach einem Snack für ihre gefiederten Schützlinge. Im Schuppen sind sie nicht. Sie liegen noch auf dem Terrassentisch. Sechs Hühner picken in ihrem Garten, fünf Hennen und ein Hahn. Ihre Kinder Carla (8) und Bennet (10) sind mit Labrador-Mix-Hündin Holly schon mitten im gackernden Geschehen und schauen sich die Vögel an. Sie haben sie gern. Doch ob Pingu, der Hahn im Korb, weiterhin den Borgmeyer-Garten bewohnen wird, war in den letzten Wochen unklar. Denn eigentlich ist er zu laut.

Der kleine Hühnerhof

Gestartet ist der, wie Anne Borgmeyer scherzhaft sagt, "kleine Hühnerhof" der Familie im Oktober 2017. Drei Hennen haben sie und ihr Mann für ihre drei Kinder angeschafft: Blacky, Cola und Ilvy. Gemeinsam trotteten die drei Vögel durch den Garten - und dann legte Blacky ein Ei, das sie auch gern ausgebrütet hätte. Doch es gab keinen Hahn, um es zu befruchten. Also besorgten die Borgmeyers drei Bruteier, auf die die gluckende Blacky sich setzen konnte. Aus einem Ei schlüpfte nichts, aus den anderen kamen zwei Hähne. Darunter auch Pingu, der "prächtige Maran-Hahn", wie es in der Verkaufsanzeige heißt, die im Superbiomarkt in der Dodesheide aushing.

Den einen Vogel gaben die Borgmeyers schnell ab. Pingu, der so heißt, weil er als Küken noch schwarz-weiß gefärbt war und ausgesehen habe wie ein Mini-Pinguin, soll zunächst Teil des kleinen Hühnerhofs bleiben. Und er macht sich gut, wie Anne Borgmeyer erklärt: Zwar übernimmt der Hahn schnell die Führungsrolle in der kleinen Schar, doch als Gentleman überlässt er den Hennen stets den Vortritt beim Futter. Mit Holly versteht er sich gut, den Menschen frisst er die Würmer direkt aus der Hand, ohne sie zu zwicken.

Doch Hähne haben nun einmal die Angewohnheit, morgens zu krähen. Gegen 4.45 Uhr ertönt in der Regel das erste Kikeriki im Hühnerstall. Familie Borgmeyer wohnt in der Nähe des Altstadt-Bahnhofs, also innenstadtnah, und macht sich Gedanken, ob das das Richtige ist: ein Leben in der Stadt mit krähendem Hahn, der die Nacht verkürzt. Zwar beschweren sich die Nachbarn nicht, ganz im Gegenteil erfreuen sie sich sogar daran, dass es nebenan klingt wie auf dem Bauernhof, doch trotzdem entschließt sich die Familie, Pingu im November zum Verkauf anzubieten.

Die einzige Bedingung: Er soll nicht geschlachtet werden. "Es ist gar nicht so einfach, einen Hahn loszuwerden", sagt Anne Borgmeyer. Denn die meisten Hühnerbesitzer haben schon einen Hahn auf dem Hof - und einer reicht auch in der Regel. Längere Zeit passiert also nichts, und die Familie beginnt, an ihrem Aushang zu zweifeln. Sollten sie den Hahn nicht vielleicht doch behalten? Tatsächlich gibt der Anruf unserer Redaktion, die aus dem ungewöhnlichen Ausgang gerne eine Geschichte machen möchte, den Anstoß, in der Familie nochmal über ihren Pingu zu sprechen. Als sich wenige Tage später auch noch ein Interessent meldet, der den Hahn nehmen würde, sind sich die fünf sicher: Sie behalten ihn doch. Also löschen sie die Verkaufsanzeige aus dem Internet und beschließen, auch den Aushang im Biomarkt zu entfernen.

"Die Hühner sind unsere Haustiere", sind sich die Borgmeyer-Kinder Carla, Fiete (7) und Bennet einig. Nicht nur ihre drei Hennen, auch Pingu und die beiden Nachwuchshühner Chicken und Keks, die im September geschlüpft sind, als Blacky noch mal eine Ladung Bruteier ausbrütete. Blacky, als zutraulichste Henne im Garten, lässt sich auch problemlos auf den Arm nehmen und von Carla streicheln.

Anzeige Anzeige

Es ist eine tierliebe Familie: Neben Federvieh und Labrador gibt es noch Fische im Haushalt, einmal hatten sie sogar Katzenbabys - und wenn Carla von Pferden hört, kriegt sie direkt leuchtende Augen. "Wir haben fast einen Zoo", sagt sie und hätte nichts dagegen, wenn noch ein paar mehr Hühner schlüpfen würden. Ihre Mutter sieht das anders - sechs gefiederte Gartenbewohner reichen nun wirklich aus.