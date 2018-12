Osnabrück. Mit „Der Seelenbrecher“ zeigte die Theatergruppe „Die Bühnenläufer“ am Donnerstag ein spannendes, actionreiches Stück, das auf Sebastian Fitzeks gleichnamigen Thriller basiert.

Am Anfang ist hinter einem weißen Laken neben der Bühne die Stimme (Luise Friedrich) eines verängstigten Kindes zu hören. Es folgt eine Szene, in der die elegante Greta (Anja Hanke) im Klinik-Fernsehraum mit dem an Amnesie leidenden Mitpatienten Caspar (Wolfgang Schröter) ins Gespräch kommt. Dann wird in den TV-Nachrichten über einen Serientäter berichtet, der bereits drei junge Frauen in eine Art Seelenkoma versetzt hat. Und eben dieser Täter treibt als bald auch in der vom Schnee eingeschlossenen Luxusklinik sein Unwesen...

Was sich anhört wie eine Mischung aus Stephen Kings „Shining“ und der „Schwarzwaldklinik“, entpuppt sich bei fortschreitender Handlung als Psychothriller der Extraklasse - und so als typischer Sebastian Fitzek. Aus Fitzeks 2008 erschienenem Thriller „Der Seelenbrecher“ wurde von Marc Gruppe eine Bühnenfassung erstellt, die nun von der semiprofessionellen Osnabrücker Theatergruppe „Die Bühnenläufer“ als 90-minütige Inszenierung im ausverkauften Spitzboden der Lagerhalle aufgeführt wurde.

Zwischen Drehsessel, Korbstuhl, Bücherregal und Tür (Bühne: Wolfgang Foth) bewegte sich die Handlung weit weg von „Schwarzwaldklinik“-Romantik hin zu einem Abgrund aus verdrängter Schuld und brutalem Rachefeldzug. Dazu kamen Charaktere, die wohltuend gegen ihre Klischees gebürstet waren. So trat Regisseur Wolfgang Foth als Klinikchef Professor Raßfeld zwar durchaus als „Herrgott in Weiße“ auf, der Patienten und Untergeben schon mal wie Schulkinder abkanzelt. Gegen den „Seelenbrecher“ kann aber auch er nichts ausrichten. Gudrun Schmiesing sorgte als gelangweilte Krankenschwester Yasmin ebenso für heitere Momente wie Bernhard Schröder als etwas tapsiger Hausmeister „Bachi“ Bachmann. Florian Knemeyer fungierte als Rettungssanitäter Tom weniger als Helfer denn als zynischer Kotzbrocken, der es besonders auf „den Psycho“ Caspar abgesehen hat. Der wiederum verblüfft in entscheidenden Momenten mit fundierten ärztlichen Kenntnissen und scheint mit verdrängten Schuldgefühlen zu kämpfen. Am doppelbödigsten agierte Dorothee Mack als Dr. Sophia Dorn: Von der engagierten Ärztin über das wehrlose Opfer bin hin zur eiskalten Rächerin bot sie sämtliche Facetten einer seelisch Zerbrochenen.