Osnabrück. Sie ist die erste Anlaufstation für viele, denen in Osnabrück die Orientierung verloren geht: die Bahnhofsmission. Einmal im Monat bitten die ehrenamtlichen Helfer um Spenden. Die Osnabrücker, sagen sie, seien sehr spendenfreudig. Das ist auch nötig, denn das Geld wird gebraucht.

Marcel Bohnenkamp steht an diesem Freitag vor Weihnachten auf dem Bahnsteig, hat die blaue Weste der Bahnhofsmission übergezogen und den Kragen hochgeklappt. Es ist kalt und der unablässige Zugwind weht den Nieselregen unter die Überdachungen. Bohnenkamp ist Leiter der Osnabrücker Mission. Heute wollen er und seine Ehrenamtler die Reisenden um Spenden bitten. In seiner Dose klimpert es schon.

Was die Bahnhofsmission macht

„Wir sammeln den ganzen Arbeitstag über. Die Spenden sind eine wichtige Unterstützung für unsere Arbeit“, sagt Bohnenkamp. Die Bahnhofsmission, eine der ältesten ökumenischen Einrichtungen in Deutschland und getragen von Caritas und Diakonie, übernimmt vor allem die Reisebegleitung älterer oder behinderter Menschen. An Wochenenden kümmert sie sich oft auch um allein reisende Kinder, die zwischen ihren getrennt lebenden Eltern pendeln. Außerdem nimmt sie sich derer an, die an den Bahnhöfen stranden und nicht weiterwissen – die zum Beispiel umsteigen müssen und von der Anordnung der Gleise im Osnabrücker Kreuzbahnhof verwirrt sind. Oder die etwas Wärme suchen, weil sie obdachlos sind.

In den Räumen der Bahnhofsmission werden zwischen 40 und 80 Personen am Tag mit Nahrung versorgt. Irgendwo muss das Geld dafür her. Also sammeln sich die Mitarbeiter mit ihren Dosen und ziehen los.

Die Osnabrücker spenden gern

„Der Nächste kommt um 9.53 Uhr auf Gleis 11“, weiß Dieter Gausmann. Den Fahrplan hat er wie alle hier längst verinnerlicht. Eine Viertelstunde vor Ankunft läuft er den Bahnsteig ab und spricht die wartenden Fahrgäste an. „Es gibt drei Kategorien“, erzählt der Ehrenamtliche. „Die, die was geben. Die, die sagen, sie hätten schon gespendet. Und die, die einen nur von oben herab angucken und gar nichts sagen.“ Aber 80 Prozent aller Menschen seien freundlich, die Osnabrücker insgesamt ein spendenfreudiges Völkchen.

Die Höhe der Tageseinnahmen hängt nicht zuletzt vom Wetter ab, sie schwankt zwischen 250 und 800 Euro. Junge, Alte, Migranten – sie geben fast alle. Mal ein paar Cent, mal einen Zwanzig-Euro-Schein. Zwischendurch hilft Bohnenkamp einer älteren Dame, den Koffer zu tragen.

„Es ist eine emotional schwierige Arbeit“, sagt Bohnenkamp. Er ist ausgebildeter Seelsorger und hauptamtlich angestellt. Bei ihm landen die schweren Fälle, die den Ehrenamtlichen nicht zuzumuten sind. Da sei die Spendenbereitschaft ein motivierendes Element.

Die Motivation ist hoch

Dieter Gausmann suchte im Ruhestand eine sinnvolle Beschäftigung und fand so zur Bahnhofsmission. Nun kommt er einmal in der Woche, nach dem Jahreswechsel will er zweimal kommen. „Ich bin ein Bewegungs- und Draußenmensch“, erklärt er. Das Wetter macht ihm nichts aus. „Es gibt so viele, die was zurückgeben.“ Auch Karl-Heinz Tramm hat am Bahnhof „so viel Gutes erfahren“: „Mein Leben ist hier auf dem Gleis.“

Zwei ältere Männer, eine junge Frau: Jaqueline Selchert ist nach einem Praktikum gleich geblieben. „Es ist eine supertolle Arbeit. Ich starte jeden Morgen mit guter Laune in den Tag und komme abends mit guter Laune nach Hause.“

Im Essensraum der Bahnhofsmission am Ende von Gleis 1 sitzen einige Männer beim Frühstück. Hinten, im Gruppenraum, wärmen sich die anderen Ehrenamtlichen bei Kaffee und Tee auf. Sechs bis acht arbeiten pro Schicht zusammen. Sie sind ein eingespieltes Team, anders geht es gar nicht.

Eine Kollegin legt Bohnenkamp die Post auf den Tisch. Weihnachtskarten sind darunter. Menschen, die Danke sagen wollen. Der Seelsorger schätzt dieses Eingebundensein: „In diesen Nischen merkt man, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt noch funktioniert.“ Vielleicht ist der Bahnhof tatsächlich der letzte Kitt zwischen den Schichten, Ethnien und Generationen. Dass er hält, liegt an Menschen wie Bohnenkamp.

Noch ein Schluck aus der Kaffeetasse, dann geht es wieder raus auf den Bahnsteig.