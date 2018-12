Osnabrück. Die Body-Shop-Filiale in der Großen Straße schließt an Heiligabend. Damit gibt ein weiteres Geschäft in der Haupteinkaufsstraße Osnabrücks seinen Standort auf.

Aktuell läuft in der Body-Shop-Filiale in der Großen Straße der Räumungsverkauf, letzter Verkaufstag ist der 24. Dezember 2018. Fragen an den Konzern, dessen deutsche Zentrale in Düsseldorf sitzt, blieben zunächst unbeantwortet. Was die Gründe für die Schließung sind, was aus den Mitarbeitern wird und ob es eine neue Filiale in Osnabrück geben wird, sind daher unbekannt.

Nach Recherchen unserer Redaktion sind die Mitarbeiter der Filiale an der Großen Straße erst am vergangenen Montag über die Aufgabe der Filiale informiert worden. Ob das stimmt, ist ebenfalls nicht beantwortet worden.

In Besitz von Braslianern

Die Body Shop Filiale ist seit mehreren Jahrzehnten in Osnabrück ansässig. Das 1976 von der Engländerin Anita Roddick in Brighton gegründete Unternehmen war eines der ersten, das sich auf Naturkosmetik ohne Tierversuche spezialisiert hat - und damit über mehrere Jahrzehnte ein Alleinstellungsmerkmal inne hatte.

Das Image litt, als The Body Shop 2006 an den französischen Konzern L’Oréal verkauft wurde. Dieser soll nach wie vor Tierversuche durchführen. L’Oréal weist diese Vorwürfe zurück, verkauft allerdings weiterhin seine Produkte in China, wo Tierversuche für Kosmetik Pflicht sind. Da die Zahlen laut L’Oréal-Chef Jean-Paul Agon nicht zufriedenstellend waren, wurde The Body Shop 2017 an den brasilianischen Konkurrenten Natura verkauft.

Nach Unternehmensangaben gibt es weltweit 3000 Geschäfte. Allerdings setzt The Body Shop verstärkt auf Onlinehandel und Direktvertrieb.

Was ist los in der Großen Straße?

Die Kaufleute in der Innenstadt klagen seit längerem über steigende Mieten und weniger Passanten. Mitte Dezember hat bereits der direkt an The Body Shop angrenzende Händler für Papier- und Bürobedarf McPaper seine Filiale aufgegeben. Anfrage unserer Redaktion zu den Gründe blieben unbeantwortet. Und schon im November hatte das Traditionsgeschäft Leder Rabe aus der Großen Straße Insolvenz angemeldet.