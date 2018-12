Osnabrück. Fast 2000 Euro haben die Schüler des Ratsgymnasiums mit ihren Adventsaktionen für den ambulanten Kinderhospizdienst gesammelt. Am Freitag stellte Bärbel Schrader in den Weihnachtsgottesdiensten der Schule die Arbeit der Helfer vor.

Über mehr als 1918,16 Euro kann sich der ambulante Kinderhospizdienst Osnabrück freuen. Das Ratsgymnasium hatte seine Adventsaktionen für das Weihnachtskonzert zu Gunsten schwerkranker Kinder durchgeführt. „Ich bin mir sicher, dass wir die 2000 Euro Marke noch schaffen werden“, sagte Schulleiter Lothar Wehleit, denn auch die Spenden während des musikalischen Spiels am Heiligabend in der Innenstadt gehen an den Kinderhospizdienst.









Siegfried Held, aus Delmenhorst angereister Ehrenamtlicher vom Kinderhospiz Löwenherz, war begeistert vom Konzert auf dem Nikolaiort: 869,65 Euro sind hier noch dazugekommen. Und Markus Preckwinkel, Leiter der Ratskapelle freute sich über die gute Resonanz seiner Musiker: "Wenn ich mich nicht verzählt habe, waren sieben Vorkapellanten, 37 Aktive und 18 Ehemalige an der diesjährigen Aktion beteiligt - also über 60 Musiker." Entscheidend für den hohen Ertrag sei sicherlich auch der Einsatz von Schulleiter Lothar Wehleit gewesen, der mit der Sammelbüchse auch durch die Außengastronomie am Nikolaiort gezogen war.

Drei Wochen lang hatten die Kinder vorher in den großen Pausen Waffeln, gebacken und Plätzchen verkauft. 1318,16 Euro wurden so erarbeitet. Dazu kamen noch 600 Euro aus dem Weihnachtskonzert am Donnerstag vor Weihnachten.





Bärbel Schrader vom Kinderhospizdienst stellte in den drei Schulgottesdiensten am Freitag die Arbeit des Dienstes vor. „Wir fahren in die Familien und schenken ihnen Zeit“, berichtete sie. Für Unternehmungen mit betroffenden Kindern oder ihren Familien brauchen die ehrenamtlichen Helfer jedoch Geld. Und auch technische Hilfsmittel oder sogar speziell ausgebildete Begleithunde gehören zu den kostspieligen Hilfsangeboten des Dienstes. Daher ist der ambulante Kinderhospizdienst auf Spenden wie die von den Ratsschülern angewiesen.