Osnabrück. Großer Erfolg für den Osnabrücker Koch Gaetano Scuderi: Mit seinem Team hat er beim "Culinary World Cup" in Luxemburg den dritten Platz belegt. Dabei lief gar nicht alles nach Plan.

Nur gucken, nicht essen: Dieses Motto stand beim "Culinary World Cup" in Luxemburg im Vordergrund, bei dem mehr als als 100 Teams aus verschiedenen Nationen gegeneinander antraten. Von der Jury wurde bei dem Wettstreit nicht der Geschmack der zubereiteten Speisen, sondern die Optik der Gerichte bewertet.

Der Osnabrücker Koch Gaetano Scuderi war dabei Teil einer Mannschaft, die aus Italienern bestand, die in Deutschland kochen. Jedes Team setzte sich aus rund fünfzig Köchen zusammen, doch die meisten von ihnen führten eher unterstützende Aufgaben aus. Pro Mannschaft wurden acht Köche – davon fünf Chef- und drei Hilfsköche - ausgewählt, die an einem der Wettkampftage ein Gourmetmenü aus fünf Gängen sowie diverse Desserts und Fingerfood präsentieren mussten.

Erwartungen übertroffen

Vor der WM hatte Scuderi, der seit einigen Wochen im "La Riva" kocht, durchaus optimistisch erklärt, dass er mit seiner Mannschaft auf eine Platzierung in den Top Ten hoffen würde. Seine Erwartungen wurden letztlich aber weit übertroffen. "Es ist der absolute Wahnsinn, damit hätte ich niemals gerechnet", sagt der Koch über Bronzemedaille, die für ihn und sein Team in Luxemburg heraussprang.





Der dritte Platz sei aber auch hart erarbeitet worden und mit viel Stress verbunden gewesen, erzählt der Koch, der seit sechs Jahren in Deutschland lebt und lange Zeit im "Ristorante Lucchese" in Ankum gearbeitet hat. "Es war Arbeit ohne Ende", sagt er zu den tagelangen Vorbereitungen in Luxemburg. Jeden Tag hätte das Team bis zu zehn Stunden an den Kreationen gefeilt, wenige Stunden vor ihrer Präsentation musste die Mannschaft bis in die Nacht aktiv sein. "Es gab ein Problem mit der Gelatine. Sie war einfach zu hart", so der Koch.

Erst nach mehreren Versuchen waren sie mit dem Ergebnis zufrieden. Mit ihrem Menü, das unter anderem aus einer Fischsuppe, Tomate-Mozarella mit Melone und Parmaschinken sowie Roastbeef bestand, überzeugten sie auch die Jury. "Die Juroren haben uns sehr gelobt", so Scuderi, der sich zudem bei seinem Chef Manuel Cucchiara und seinen Freunden für die Unterstützung der vergangenen Monate bedankt. Für den dritten Platz erhielt die Mannschaft eine Urkunde und ein Diplom.

Den Wettkampf gewonnen hat ein Team aus Schweden. Bereits im Vorfeld hatte Scuderi berichtet, dass die Teams aus Skandinavien als große Favoriten ins Rennen gehen würden. "Sie sind der verdiente Sieger", so der Osnabrücker Koch. Für ihn geht nun langsam ein sehr turbulentes Jahr mit vielen Wettkämpfen und einem Jobwechsel zu Ende. Wirklich durchschnaufen kann er noch nicht, die Zeit um Weihnachten und Silvester herum bedeutet für ihn nochmals reichlich Stress. "Danach brauche ich erstmal Urlaub", sagt er und lacht.