Osnabrück. Erneut streiken heute wieder Schüler aus Stadt und Landkreis Osnabrück nach dem Vorbild der 15-jährigen Greta Thunberg aus Schweden. Der Schülerprotest richtet sich gegen die globale Klimapolitik. Ab etwa 13 Uhr ist eine Demonstration durch die Innenstadt geplant.

Um 10 Uhr am Freitagmorgen begann der Streik am Harmannsbrunnen. Um 13 Uhr soll es dort eine Kundgebung geben, um 13.20 Uhr startet die Demonstration. Diese ist bei der Stadt angemeldet, bestätigt Stadtsprecher Gerhard Meyering auf Nachfrage.

Die Route der Demo: Herrenteichsstraße, Nikolaiort, Große Straße, Jürgensort, Alte Münze, Ledenhof, Osnabrück-Halle.

Die Polizei wird die Demo nicht begleiten. Da sie nur durch die Innenstadt verlaufe, müsse die Polizei sie nicht absichern, sagt Polizeisprecher Frank Oevermann auf Nachfrage.

15-Jährige wird weltweit zum Vorbild

Weltweit treten inzwischen jeden Freitag Schüler in den Streik, um gegen die Klimapolitik der Erwachsenen ein Zeichen zu setzen. In Osnabrück nahmen Schüler vergangenen Freitag das erste Mal an dem Streik teil. Das Motto: Fridays for future (Freitage für die Zukunft).

Vorbild der weltweiten Bewegung: die 15-jährige Greta Thunberg aus Schweden. Sie protestiert seit Monaten jeden Freitag gegen den Klimawandel statt zur Schule zu gehen. Auf dem jüngsten Weltklimagipfel in Kattowitz redete sie den Politikern mit einer beeindruckenden Rede ins Gewissen.