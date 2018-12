Osnabrück. Kurz vor dem Ende des Osnabrücker Weihnachtsmarkts am Samstag ziehen die Schausteller ein insgesamt positives Fazit des Budenzaubers. Trotz etwas geringerer Umsätze könne man zufrieden sein, wird Schausteller-Chef Bernhard Kracke jun. in einer Pressemitteilung zitiert.

„Die Umsätze werden zwar insgesamt etwas niedriger als im Vorjahr ausfallen, weil wir verregnete Wochenenden hatten und der Markt diesmal einen Tag kürzer ist – aber insgesamt können wir zufrieden sein“, so Kracke in der von der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH (OMT) versendeten Mitteilung. „Bisher ist alles friedlich verlaufen – das ist aus meiner Sicht sehr erfreulich“, sagt der Schaustellerchef.

Video: Zeitraffer - eine Runde über den Osnabrücker Weihnachtsmarkt

Winterdorf und Eiszauber gehen länger



Kracke rechnet damit, dass es noch einmal voll wird auf dem Weihnachtsmarkt, der noch bis einschließlich Samstag, 22. Dezember, täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet ist. Einen Tag länger, also bis Sonntag, 23. Dezember, 12 bis 20 Uhr, bleibt das Winterdorf am Schloss zugänglich. Die Kunsteisbahn beim Eiszauber am Ledenhof lädt noch bis einschließlich Sonntag, 30. Dezember, zum Schlittschuhlaufen ein. An Heiligabend und dem ersten Weihnachtstag pausiert die Veranstaltung jedoch.

Einzelhandel profitiert

Kracke wertet die überregionale Resonanz als großen Erfolg: „Genaue Zahlen bekommen wir erst im Januar, aber nach meinem Eindruck sind dieses Jahr besonders viele auswärtige Besucher in Bussen auf den Weihnachtsmarkt gekommen, vor allem aus den Niederlanden." Davon habe offenbar auch der Einzelhandel in der Innenstadt profitiert. „Die Einkaufsstraßen waren in der Adventszeit sehr gut besucht, die Daten unserer laserbasierten Passantenfrequenzmessung zeigen für die ersten drei Adventswochen ein Plus von knapp sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, wird OMT-Chefin Petra Rosenbach zitiert.

Je näher Weihnachten rücke, desto mehr sei los in der Innenstadt. In der dritten Adventswoche seien 17 Prozent mehr Besucher gezählt worden als in der ersten Adventswoche, teilt die OMT mit.

Weihnachtsmarkttasse

Noch vor dem Ende des diesjährigen Weihnachtsmarktes haben die Standbetreiber sich bereits für die Optik der Weihnachtsmarkttasse 2019 entschieden – wie diese aussieht, wollen sie allerdings erst Ende nächsten Jahres verkünden. Produziert wird sie wieder vom Dürener Hersteller Mohaba. Mit den Weihnachtsmotiven bedruckt werden die Tassen in Düren, die Rohware stammt allerdings aus China, sagte Mohaba-Geschäftsführer Guido Schlepütz. "Um China führt leider kein Weg mehr herum", so Schlepütz.





Seit etlichen Jahren gibt es in Osnabrück ein Modell stets drei Jahre lang in jeweils unterschiedlicher Farbgebung. Das müsse aber nicht so bleiben, sagte Kracke bei einer Versammlung von rund 16 Standbetreibern. Bei den Besuchern kam das Modell "Punschtasse" aus diesem Jahr gut an, es wurden in etwa so viele mit nach Hause genommen wie in den Vorjahren, so Kracke.





Knapp 32.000 Tassen hatten die Schausteller bestellt. In der letzten Weihnachtsmarktwoche kamen bereits Ersatztassen – ein altes Standardmodell in Schwarz oder Rot ohne Jahreszahl zum Einsatz:





Die Standbetreiber hatten an der Punschtasse allerdings auch einiges zu bemängeln: Zwar gingen durch die bauchige Form erheblich weniger Tassen zu Bruch als bei den mattierten Glastassen der drei Vorjahre. Doch drei bis vier Tassen gleichzeitig mit einer Hand am Henkel zu packen, war schwierig. "Und es passte weniger Sahne hinein", so Kracke.