Osnabrück. Seit Einführung der Ehe für alle sind alle Ehen gleich. Oder etwa nicht? Lesbische Ehepaare fühlen sich immer noch diskriminiert, wenn sie Nachwuchs erwarten. So wie die Waltermanns aus Osnabrück.

Seit über einem Jahr sind Martina und Monika Waltermann verheiratet, im Sommer kam ihr Sohn zur Welt. Er wurde per Samenspende gezeugt. Wären die Waltermanns Mann und Frau, wäre der kleine Yorick automatisch das rechtliche Kind beider Elternteile und alles wäre gut. Aber die Waltermanns sind Frau und Frau – und obwohl die sogenannte Ehe für alle mit dem Slogan „Gleiche Rechte für alle“ eingeführt wurde, gibt es weiterhin Ehen zweiter Klasse in Deutschland. Denn die Gleichstellung gilt nur bezüglich der Eherechte, nicht aber für das Abstammungsrecht.



„Das Abstammungsrecht regelt, wer die rechtlichen Eltern eines Kindes sind“, erklärt die Osnabrücker Juristin Karin Ellebrecht. „Die biologische Elternschaft ergibt sich aus der Blutsverwandtschaft des Kindes. Das Abstammungsrecht definiert, wer Vater und Mutter eines Kindes ist, was als rechtliche Elternschaft bezeichnet wird. An die rechtliche Mutter- beziehungsweise Vaterschaft knüpft beispielsweise das Sorgerecht an“, so Ellebrecht.

Heterosexuelle Familien haben es leichter

Traditionell ist das Abstammungsrecht allein auf eine heterosexuelle Elternschaft ausgelegt. „Wird ein Kind in eine heterosexuelle Ehe hineingeboren, sind beide Ehepartner nach dem Gesetz automatisch die rechtlichen Eltern. Das gilt selbst dann, wenn der Ehemann nicht der Erzeuger des Kindes ist oder die Ehefrau durch eine künstliche Befruchtung schwanger geworden ist“, erklärt die Anwältin. Bei lesbischen Ehepaaren, deren Kinder oftmals auch durch künstliche Befruchtung entstehen, ist es anders: Hier ist nach aktueller Gesetzeslage nur die leibliche Mutter automatisch auch die rechtliche.

Als biologische Mutter des kleinen Yorick ist Martina Waltermann aus Osnabrück automatisch auch rechtlich seine Mutter. Ihre Frau Monika muss den Jungen allerdings erst adoptieren, um seine rechtliche Mutter sein zu dürfen. „Sollte Martina etwas passieren, hätte ich als ihre Ehefrau bei ihrem Tod kein Sorgerecht.“ Dass sich Monika Waltermann als Yoricks Mutter fühlt und diejenige war, die sich in den Stunden nach der schweren Geburt zuerst um das Kind kümmerte, ist für den Gesetzgeber egal.



Wie läuft eine Stiefkindadoption ab?

"2017 waren es zwei lesbische Paare, die über uns eine Stiefkindadoption vorgenommen haben. 2018 waren es dann schon fünf", sagt Ulrike Ortmann, Fachbereichsleiterin des Adoptions- und Pflegekinderdienstes beim Landkreis Osnabrück. Sie erklärt, wie eine Stiefkindadoption im Raum Osnabrück abläuft.

„Der adoptionswillige Elternteil reicht einen Antrag bei einem Notar ein. Der biologische Vater muss zudem der Adoption zustimmen, er gibt ja seine Rechte auf.“ Zudem müsseder oder die Adoptionswillige eine Meldebescheinigung, eine Gehaltsbescheinigung, ein erweitertes Führungszeugnis und ein Gesundheitszeugnis abgeben. Letzteres wird auch vom Kind verlangt. „Mein Hausarzt wusste erst gar nicht, was er in dem Gesundheitszeugnis eintragen sollte“, sagt Monika Waltermann. Ähnlich ratlos sei Yoricks Kinderarzt gewesen.

Sind alle erforderlichen Unterlagen vorhanden, reicht der Notar diese zusammen mit dem Adoptionsantrag beim Familiengericht ein. Dieses beauftragt dann das Jugendamt mit einer fachlichen Äußerung zum Adoptionsvorhaben. „Wir prüfen, ob die beantragte Adoption zum Wohle des Kindes ist“, sagt Ortmann. Um eine fundierte Stellungnahme abgeben zu können, nimmt das Jugendamt Kontakt zu der Familie auf.

Von Monika Waltermann wird es im Laufe des Prozesses einen schriftlichen Lebensbericht verlangen, der sich mit der eigenen Familiengeschichte, ihrer Kindheit und ihrer Einstellung zu Erziehungsfragen auseinandersetzt. Später wird der Sachbearbeiter das Paar und sein Kind Zuhause aufsuchen, um zu sehen, wie sie gemeinsam leben und ob die Familie harmoniert. „All das geschieht zum Wohle des Kindes, egal, ob die verheirateten Paare homo- oder heterosexuell sind. Denn eine Adoption ist keine Sache, die mal eben so nebenbei geschieht“, sagt Ortmann.



"Es ist unangenehm"

„Nach dem Besuch und der Prüfung der Unterlagen folgt unsere Stellungnahme, die an das Familiengericht gesendet wird.“ Hat das Jugendamt keine Bedenken, terminiert das Amtsgericht die Anhörung der Familie und der Richter fasst seinen Beschluss. „Drei Monate braucht das Jugendamt des Landkreises Osnabrück in der Regel für den Vorgang“, so Ortmann. Hinzu kommt noch die Zeit, die das Gericht und der Notar benötigen.



Die Waltermanns warten noch auf die Rückmeldung des Jugendamtes. Sie sind etwas nervös: „ Auch wenn man weiß, dass man alles richtig macht, geht so eine Überprüfung unter die Haut“, sagt Martina Waltermann. Ihre Frau Monika sieht das ähnlich: „Es ist unangenehm, dass ich so genau unter die Lupe genommen werde, nur um zu sehen, ob ich gut genug für Yorick bin."

Wenn ich die austragende Mutter wäre, würde kein Hahn danach krähen. Monika Waltermann

Dem Jugendamt kreiden sie das Prozedere nicht an: „Die machen – wie auch das Familiengericht – ihre Arbeit, so wie der Gesetzgeber es will. Aber vielleicht ist es in Zeiten, in denen die Jugendämter eh schon über zu viel Arbeit klagen, an der Zeit, das Abstammungsrecht auch an die Ehe für alle anzugleichen.“



Ändert sich das Abstammungsrecht?

Doch warum wurde das Gesetz nicht parallel angepasst? „Das Eherecht ließ sich relativ einfach ändern. Im Abstammungsrecht müsste zum Beispiel neu geregelt werden, wie genau man die weitere Mutter eines Kindes wird und unter welchen Voraussetzungen eine Mutterschaftsanfechtung möglich ist. Das ist wichtig, denn die Mutterschaft ist mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Nicht nur das Sorgerecht, sondern auch das Unterhalts- und Erbrecht knüpfen daran an“, sagt Juristin Karin Ellebrecht. Trotzdem schätzt sie, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Abstammungsrecht novelliert wird.

Entsprechende Zeichen kommen bereits aus der Bundespolitik. „Die soziale Wirklichkeit der Familienmodelle verändert sich und unser Recht muss mit diesem Veränderungsprozess Schritt halten, wenn seine Gestaltungskraft nicht leiden soll“, sagte der damalige Justizminister Heiko Maas schon 2017 der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Vorschläge zur Novellierung des Abstammungsrechts 2015 wurde eine Kommission von Sachverständigen beauftragt, Empfehlungen für eine Reform zu erarbeiten. Geleitet wird die Kommission von der früheren Richterin am Bundesgerichtshof, Dr. Meo-Micaela Hahne. Die Kommission empfiehlt eine "moderate" Fortentwicklung des Rechts, unter anderem soll der Begriff der "Abstammung" aufgegeben werden. Nicht angetastet wird hingegen der Begriff der rechtlichen Mutter, also die Frau, die das Kind geboren hat. Doch bei der Frage, wer neben der Mutter zweiter Elternteil wird, soll der Wille zur rechtlichen Elternschaft mehr Gewicht als bisher erhalten. Ausgangspunkt dafür sei die Überlegung, dass Kinder typischerweise dort am besten aufwachsen, "wo es ein Bekenntnis der Eltern zur Übernahme der Verantwortung gibt". Die - wie hier im Artikel dargestellte - Kindeswohlprüfung durch Gerichte und Jugendämter soll dadurch entfallen.



Eine erste Idee sei, so Juristin Karin Ellebrecht, dass bei einer künstlichen Befruchtung der gebärenden Mutter die mit ihr verheiratete Frau ihre rechtliche Mit-Mutterschaft durch Unterzeichnung einer entsprechenden Urkunde anerkennt. „In diesem Fall ist es ja auch nicht die Absicht des biologischen Vaters, die Vaterrolle in irgendeiner Form anzunehmen.“



Die Waltermanns wünschen sich genau das für alle lesbischen Ehepaare, die künftig Eltern werden: „Wir können von einer Novelle nicht mehr profitieren, aber es wäre toll, wenn es anderen Familien leichter gemacht wird.“