Osnabrück. Sie bevorzugt das gewohnte Umfeld, die Ärzte raten ihr ab. Weil Elke Wagner-Kipp ihrer Hebamme vertraut, erlebt sie ausgerechnet an Heiligabend das ganz großes Glück: Carlos. Ein Geschichte über eine weihnachtliche Hausgeburt in Osnabrück, fünfundzwanzig Jahre danach.

Diese beiden Frauen sind sich seit Jahren nicht begegnet, jetzt sitzen sie hier auf einer Bank, und es ist, als wäre ihr letztes Treffen erst gestern gewesen. Es gibt Kaffee und Pflaumenkuchen, der noch warm ist, weil er soeben erst aus dem Backofen geholt wurde.



Die Küchenfenster im kalten Winter sind beschlagen, ein nassgrauer Novembertag, gerade einmal vier Grad. Auf dem kleinen Tisch, an dem sie sitzen, liegen Fotos. Sie zeigen ein Neugeborenes, winzig klein, es hat nicht ein einziges Haar auf dem Kopf. Es ist Carlos, der Zweitgeborene.





Elke Wagner-Kipp hat dieses Kind vor 25 Jahren an Heiligabend auf die Welt gebracht, eine Hausgeburt in Osnabrück, eine Wohnung an der Rheiner Landstraße. Fast wie Bethlehem, nur ohne Stroh und Tiere. Aus dem Baby ohne Haare auf dem Kopf ist mittlerweile ein erwachsener Mann geworden, sportlich, ansteckendes Grinsen, mit Bart im Gesicht – Carlos, ein Christkind.

Die beiden Frauen flachsen, liegen sich in den Armen und tippen sich gegenseitig immer wieder auf ihre Schultern, so als wurden sie gerade in einer Schatztruhe voll mit alten Erinnerungen fündig, nur um zu sagen: "Weißt du noch, damals?"

Elke Wagner-Kipp und Gerlinde Hüsemann, die Hebamme, erinnern sich an jedes noch so kleine Detail, natürlich. Wenn die Chemie zwischen zwei Menschen stimmt, sie sich vertrauen, wenn sie eine gemeinsame Geschichte verbindet, dann schweißt das zusammen, manches Mal für immer.

In der Stadt Osnabrück werden jährlich zwischen 1400 und 1700 Kinder geboren. Kaum ein Baby kommt an Heiligabend auf die Welt, zu Hause noch weniger. Gerlinde Hüsemann weiß das. Sie macht diesen Job seit mehr als 40 Jahren, und sie war dabei, als Elke Wagner-Kipp das Kind auf die Welt bringt, während Ehemann Lothar am Bett wacht.



"Ich habe mehr als 3000 Geburten begleitet, aber ich erinnere mich an jede einzelne." Gerlinde Hüsemann, Hebamme





Gerlinde Hüsemann ist eine von nur noch zwei Hebammen im Landkreis Osnabrück, die Hausgeburten anbietet. Das Angebot stirbt aus, Hebammen wie sie können heute allein die Versicherung kaum noch stemmen. Ein Dilemma sei das. Auf der anderen Seite steigt die Zahl der Hausgeburten leicht an. "Carlos ist das einzige Baby, dessen Geburt ich an Heiligabend begleitet habe", sagt sie. Gerlinde Hüsemann war bei mehr als 3000 Geburten im dabei. "Ich erinnere mich an jede einzelne."

Als die Kipps anfangen, ihre eigene Weihnachtsgeschichte zu schreiben, ist Elke gerade mit ihrem ersten Sohn schwanger. Während des Geburtsvorbereitungskurses in Hasbergen lernt sie Gerlinde Hüsemann kennen. "Die Sympathie war von Anfang an da", erzählt sie. Ihr gefällt an der Hebamme die Gelassenheit, die Ruhe, Zufriedenheit, die sie ausstrahlt.

Doch die werdende Mutter ist unsicher, es ist ihre erste Schwangerschaft. Sie will nichts riskieren, hört stattdessen auf die Expertise ihrer Ärzte.

Vor der Geburt ihres ersten Kindes können Eltern schon mal irrational zu denken beginnen. Banale Fragen werden dann zu einer eigenen Wissenschaft. Auch bei den Kipps. Sie hören sich bei befreundeten Elternpaaren um, sammeln Erfahrungswerte. Sie machen sich lange Gedanken über den Ort der Entbindung, am Ende fällt die Wahl auf einen Kreißsaal in Mettingen.

Moritz ist ein Nikolauskind

Drei Tage nach dem errechneten Geburtstermin, an einem Nikolaustag, kommt Sohn Moritz auf die Welt. Vier Stunden dauert die Geburt, das Baby wird per Kaiserschnitt geholt, Ortszeit 23.14 Uhr. Jede Mutter dieser Welt erinnert sich an die Augenblicke nach der Geburt des eigenen Kindes, Elke Wagner-Kipp auch. Sie lässt ihren Sohn fortan keine Sekunde aus den Augen, das Kind liegt auf ihrer Brust, die Mutter macht die ganze Nacht kein Auge zu.

Als um fünf Uhr morgens eine Krankenschwester das Zimmer betritt, schiebt sie den leeren Wagen des Kindes nach draußen. Elke Wagner-Kipp ist gelernte Krankenschwester, sie freut sich über diese Geste.

Doch schon zehn Minuten später öffnet sich die Tür erneut, die Schwester fragt erbost nach dem Kind. Moritz, das Baby, soll gebadet werden – und Elke, sie versteht die Welt nicht mehr. Wie kann man einer Mutter nach der kurzen Zeit das Kind wegnehmen wollen? Und ohnehin: Ein Kleinkind müsse bis zu zehn Tage nach der Geburt nicht gebadet werden, sagt sie. Das Erlebnis prägt sie negativ.

Es ist März, 1993, und die Kipps erfahren, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Wieder wird es ein Junge, und womöglich wieder wird es ein Dezemberkind. Der errechnete Geburtstermin: 24. Dezember 1993.

Elke Wagner-Kipp ist katholisch. An einer Wand in der Küche hängt ein Kreuz, daneben ein Inbild Jesu. Doch als die Osnabrückerin mit Carlos schwanger ist, hat sie den Glauben an die Kirche zwischenzeitlich verloren. Der 24. Dezember ist für sie bloß ein Datum wie jedes andere, besonders gefreut hat sie sich deshalb über den errechneten Geburtstermin nicht. Das kam erst später.

Wenn der erste Sohn an Nikolaus geboren wird, muss das zweite Kind doch an Heiligabend kommen. Elke Wagner-Kipp





In nur einem Prozent der Fälle kommt das Kind am errechneten Datum zur Welt, sagt Gerlinde Hüsemann. Andere Quellen gehen von vier bis neun Prozent aus, offizielle Angaben darüber gibt es keine. Die Kipps sind sich trotzdem sicher: "Wenn der erste Sohn an Nikolaus geboren wird, dann muss der zweite doch an Heiligabend kommen."

Entscheidung für die Hausgeburt

In der zweiten Schwangerschaft sind sie gelassener. Im ersten Vorbereitungskurs hatte das Paar Eltern kennengelernt, die sich für eine Hausgeburt entschieden haben. "Warum nicht auch wir?", wird Elke Wagner-Kipp später fragen. "Warum eigentlich nicht", wird ihr Mann antworten.

Meinungen über Hausgeburten sind in Deutschland zwiespältig, die Kipps wissen das. Was früher der Standard war, wird heute mitunter geächtet. Als sie eines Tages im Gespräch mit dem Gynäkologen die Bombe platzen lassen, antwortet der mit einem Satz, der bis heute nachhallt und den Elke Wagner-Kipp mittlerweile spöttisch, ironisch imitiert: "Einem ungeborenen Kind gebührt eine tausendprozentige Sicherheit." Sie lacht dabei, auch wenn sie die Wahrheit der Aussage anerkennt. Es bleibt dennoch der Universalsatz aller Kritiker, und Elke Wagner-Kipp kann ihn nicht mehr hören.

"Eine Mutter und ihr Kind brauchen die gewohnte Umgebung bei der Entbindung Elke Wagner-Kipp





Die Familie geht offen mit dem Thema Hausgeburt um. Wenn Freunde und Bekannte fragen, klären sie auf und erläutern die Beweggründe. "Eine Mutter und ihr Kind brauchen die gewohnte Umgebung bei der Entbindung", sagen sie.

Die Termine beim Gynäkologen nimmt Elke Wagner-Kipp während ihrer Schwangerschaft weiter wahr, Gerlinde Hüsemann ist in dieser Zeit häufig bei den werdenden Eltern zu Besuch.

Wer sich für eine Hausgeburt entscheidet, darf nicht zweifeln. Bei den Voruntersuchungen müssen alle Werte in Ordnung sein, Risikofaktoren ausgeschlossen. Stimmen die Voraussetzungen nicht, werden Schwangere in die Klinik geschickt. Bei Elke Wagner-Kipp aber sind die Werte normal, und sie ist sich sicher.

Freundin und Psychologin

In Gerlinde Hüsemann hat sie eine Bezugsperson gefunden, ihr kann sie vertrauen. Die Hebamme wird in diesen Wochen zur besten Freundin der Mutter, zur Psychologin, zur Beraterin, wenn es um ärztlichen Rat geht. Keine Person lässt sie in dieser Zeit näher an sich ran, nicht mal ihren Mann. "Man kann dieses besondere Verhältnis kaum beschreiben", sagt Elke Wagner-Kipp. "Das bleibt ein Leben lang."

Mittlerweile ist sie in der 41. Schwangerschaftswoche, es ist Heiligabend und Osnabrücks Straßen sind glatt. Mitten in der Nacht wird sie wach. Die Fruchtblase ist geplatzt, doch die Wehen kommen noch unregelmäßig. Am letzten Tage der Schwangerschaft macht sich erstmals ein Anflug von Unsicherheit breit. Elke Wagner-Kipp wartet einige Stunden, dann greift sie zum Telefon.

Als Gerlinde Hüsemann eintrifft, gehen die zwei Frauen kurz vor die Tür, spazieren, doch für eine Geburt ist es noch zu früh. Weil Elke Wagner-Kipp das schlechte Gewissen plagt, schickt sie die Hebamme wieder nach Hause. Doch schon zwei Stunden später folgt ein weiterer Anruf, und plötzlich geht dann doch alles ganz ganz schnell: Um 12 Uhr beginnt die Geburt, um 14.10 Uhr kommt Carlos zur Welt, das Baby ohne Haare, ein echtes Osnabrücker Christkind.

Kurz vor der Geburt klingelt das Telefon, der örtliche Fleischer ruft an. Die Familie hat für Weihnachten ein großes Stück Fleisch vorbestellt, eines "das man sich im Jahr nur ein Mal gönnt", sagt der Vater. Als die Frau am anderen Ende der Leitung fragt, wann die Bestellung abgeholt wird, sagt Lothar Kipp nur: "Ich kann nicht, wir bekommen gerade ein Baby."

Die Kipps wohnen zu jener Zeit im ersten Stockwerk, jeweils unter und über ihnen befindet sich eine weitere Wohnung. Die Geburt verläuft ohne Komplikationen, aber schleppend, wie Elke Wagner-Kipp sagt. Sie sei insgeheim davon ausgegangen, das Kind schneller zu gebären. Erst später erfahren die Nachbarn der Familie, was im Haus passiert ist.

Über Weihnachten ist Ruhe angesagt, nur die engsten Familienangehörigen kommen vorbei – und Gerlinde Hüsemann. Carlos entwickelt sich munter, nicht ein einziges Mal wird er krank. Der Heiligabend gehört fortan dem Zweitgeborenen, die anderen Geschwister bekommen ihre Geschenke erst einen Tag später.

25 Jahre später sitzen sie vereint am Tisch. Drei weitere Hausgeburten hat Elke Wagner-Kipp noch erlebt, Carlos hat fünf Geschwister. Immer wieder würde sie eine Geburt zu Hause vorziehen, sagt die Mutter. Nur eines hätte sie heutiger Sicht anders gemacht: Carlos Taufe. Die war nämlich im Sommer. Die Pfarrer der St.-Elisabeth-Kirche hatten den Ostersonntag vorgeschlagen.