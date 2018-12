Stiftungsprofessur für künstliche Intelligenz an der Uni Osnabrück MEC öffnen

Die Universität Osnabrück ist weit vorne auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und bekommt weitere Verstärkung durch eine Stiftungsprofessur. Das Bild zeigt den menschenähnlichen Roboter Lou mit Neuroinformatik-Professor Gordon Pipa und Studentin Laura Krieger. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück beteiligt sich an zwei neuen Stiftungsprofessuren im Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz der Uni Osnabrück und am Institut für Lebensmitteltechnologie und -qualität in Quakenbrück. Für die Digitalisierungsprofessur im Bereich „künstliche Intelligenz“ stellt der Landkreis einmalig 500.000 Euro zur Verfügung.