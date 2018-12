Osnabrück. Die Städte und Gemeinden im Landkreis bekommen sechs Millionen Euro für Bildung, Integration und Kinderbetreuung, wie der Kreistag beschlossen hat. Hintergrund sind die umfangreichen zusätzlichen Herausforderungen, die sich in den vergangenen Jahren in den Bereichen Bildung und Betreuung von Kindern ergeben haben.

Besonders im Blick hat die Kreispolitik dabei den Ausbau der Kinderbetreuung und die Auswirkungen der Inklusion auf die Schulinfrastruktur sowie die Integration der Flüchtlinge. Die kreisangehörigen Kommunen können in eigener Verantwortung unbürokratisch über die Verwendung der Mittel entscheiden, die der Landkreis umgehend auszahlen will.

Knapp eine Million Euro für Kindertagespflege in 2018

Darüber hinaus will der Landkreis Mehrbelastungen durch die Beitragsfreiheit für die Kindertagespflege ausgleichen und plant dafür ein, für den Zeitraum von August bis Dezember 2018 einmalig 958.333 Euro an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auszuzahlen. Ab 2019 will der Landkreis jährlich zusätzlich 2,8 Millionen Euro an die kreisangehörigen Kommunen auszahlen. Zwei Millionen Euro davon ergeben sich durch Einsparungen des Landkreises aufgrund der seit August beitragsfreien Kita.

50 Cent pro Stunde mehr für Tagesmütter

Der Stundenlohn für Tagesmütter im Landkreis soll ab Januar zudem um 50 Cent erhöht werden. Für ihre Arbeit zu ungünstigen Zeiten sollen sie ebenfalls einen Zuschlag von 50 Cent pro Kind und Stunde bekommen.