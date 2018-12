Osnabrück. Der Fraktionschef der Linken, Andreas Maurer, ist im Osnabrücker Kreistag wegen seiner Herkunft diskriminiert worden. „Sie können das nicht verstehen“, sagte der Bramscher FDP-Politiker Jürgen Kiesekamp und versuchte das mit Maurers Herkunft in Kasachstan in der ehemaligen sozialistischen Sowjetunion zu begründen: „Sie kommen aus einem Land, wo allen alles gehörte.“ Maurer verließ daraufhin den Sitzungssaal.

Eine Rüge des Kreistagsvorsitzenden Hermann Meyer (CDU) für Kiesekamps verbale Entgleisung gab es nicht. Der Quakenbrücker Politiker sagte nach der Sitzung: „Ich kann sehr viel ab und in der Sache kann man mit mir über alles streiten, aber so eine persönliche Kritik habe ich im Kreistag bisher noch nicht erlebt. Ich finde es sehr schade, dass die Abstammung hier dazu dient, eine Person zu beschreiben oder zu charakterisieren.“ Er könne sich auch nicht erinnern, in seinen bisherigen 30 Jahren in Deutschland einen vergleichbaren Vorwurf gehört zu haben, der ihn als Person derart diskriminiere. „Das hat mich sehr verletzt. So geht man nicht miteinander um.“ Einerseits spreche man im Kreistag viel über Integration, andererseits müsse er solche verbalen Tiefschläge erleiden, das passe nicht zusammen. „Gott sei Dank denkt die Mehrheit der Kreistagsabgeordneten nicht so“, zeigt sich Maurer, der 1988 aus Kasachstan nach Deutschland ausreiste, überzeugt. Viele Kreistagsmitglieder hätten sich im Nachgang bei ihm für Kiesekamps persönliche Beleidigung entschuldigt.

Kiesekamp entschuldigt sich erst nach Aufforderung durch Maurer

Immerhin habe sich auch Kiesekamp bei ihm entschuldigt. Allerdings musste Maurer ihn in der Sitzung des Kreistags erst dazu auffordern. Der Bramscher Landwirt hatte nach Maurers entsprechender Bitte entgegnet, dass er sich entschuldige, wenn Maurer sich auch für seine Kritik entschuldige, dass die CDU/FDP/CDW-Gruppe mit RWE-Aktien zocken würde. Maurer hatte Kiesekamps Entschuldigung akzeptiert - ohne sich seinerseits für die eigene Kritik am Umgang mit dem RWE-Aktienpaket des Landkreises zu entschuldigen. Maurer hofft nun, „dass der Geburtsort oder die Abstammung eines Politikers im Kreistag niemals wieder Anlass dafür sein wird, eine Person zu diskreditieren“.

Aktienwert fiel von 210 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro

Maurer war der Ansicht, dass Christdemokraten und Liberale zu lange gewartet haben, um sich von den 2,1 Millionen RWE-Aktien des Landkreises zu trennen. Da das Aktienpaket im Januar 2008 noch einen Wert von 210 Millionen Euro und jetzt nur noch rund 40 Millionen Euro wert ist, hatte Maurer kommentiert: „ Die CDU hat zu lange auf steigende Kurse gewartet und sich wie im Casino verzockt.“ Zu Kiesekamps Entgleisung kam es, als er deutlich machen wollte, dass der Landkreis die RWE-Aktien nicht aktiv an der Börse erworben und sich dann verspekuliert habe, sondern lediglich ererbt habe. Die Niedersächsische Kraftwerke AG (Nike), die vor rund 100 Jahren ein regionaler Energieversorger mit Sitz in Osnabrück war, wurde 1920 von RWE übernommen und die RWE-Aktien waren eine Entschädigung dafür. Kiesekamp sagte, dieses Erbe müsse für zukünftige Zeiten gesichert werden.