Osnabrück muss armen Familien mehr Hilfen bieten

Kinderarmut ist in Osnabrück ein Problem. Foto: Jens Kalaene/dpa

Osnabrück. Es ist eine erschütternd hohe Zahl: Fast jedes vierte Kind in Osnabrück lebt in Armut. Seit Jahren bewegt sich die Quote der unter 15-Jährigen aus Familien mit Sozialleistungsbezug auf diesem Niveau.