Osnabrück. In Osnabrück gibt es Familien, die sich das Schulessen für ihre Kinder nicht leisten können. An sie und andere mit geringem Einkommen richtet sich das Angebot „Kindermahlzeit“ der Fabi. Die Teilnehmerzahlen steigen.

Die Kindermahlzeit gibt es seit elf Jahren. Kinder mit Osnabrück-Pass bekommen montags bis donnerstags für 50 Cent ein warmes Mittagessen mit Nachtisch, ganze Familien zahlen pauschal zwei Euro. 60 bis 70 Essen werden täglich zubereitet und verzehrt – doppelt so viele wie noch vor einem Jahr. Ausgabestellen sind das Familienbistro im Caritas-Haus in der Johannisstraße 91 und das Mehrgenerationenhaus Haste.

Melanie Gutschi, dreifache Mutter und alleinerziehend (Foto links), kommt mit ihren Kindern fast täglich zur Kindermahlzeit. Vor allem aus Zeitgründen. „Zwischen Kindergarten und Schule bleibt nicht viel Zeit zum Kochen“, sagt die 33-Jährige. Ihre Tochter Latisha (5) und ihr Sohn Melino (9) stechen bei der diesjährigen Weihnachtsfeier unter Anleitung der Ehrenamtlichen Brigitte Schwier eifrig Plätzchen aus, während sie mit ihrer vier Monate alte Tochter Bella auf dem Schoß zusieht.





Und dann ist da noch der Geldfaktor. „Zu Hause kann man nicht für zwei Euro ein ganzes Menü zubereiten“, sagt Melanie Möllers, zweifache Mutter.

Der brummenden Konjunktur zum Trotz hat Osnabrück ein Armutsproblem. Fast ein Viertel aller Stadtkinder sind arm: Ende 2017 lag der Anteil der unter 15-Jährigen, die in Familien mit Sozialhilfebezug leben, bei 23,7 Prozent. Seit Jahren befindet sich die Armutsquote von Osnabrücker Kindern auf diesem Niveau, 2014 lag sie bei 23,5 Prozent.

In einzelnen Stadtteilen wie etwa Schinkel ist die Kinderarmutsquote noch höher:

Gleichzeitig vermeidet die Fabi mit dem Angebot eine Stigmatisierung. „Die Kindermahlzeit ist nicht explizit für Menschen im Hartz-IV-Bezug“, sagt Daniela Schomaker von der Kindermahlzeit. Wer keinen Osnabrück-Pass hat, zahlt etwas mehr. Den Pass erhalten Osnabrücker, die Sozialleistungen beziehen oder deren Einkommen unterhalb einer gewissen Grenze liegt. Er bietet diverse Ermäßigungen, etwa bei Zoo- und Schwimmbadbesuchen, aber auch die Berechtigung, bei der Tafel Lebensmittel abzuholen.



„Man wird herzlich aufgenommen“, sagt Melanie Möllers über die Kindermahlzeit, die sie mit ihren Kindern Samir (7) und Sunheri (1,5) regelmäßig besucht. „Keinen interessiert, ob man viel Geld hat oder wenig.“





Sie ist nicht alleinerziehend, viele andere Teilnehmer schon. Stefan Zimmer etwa. Der 41-jährige Heizungs- und Lüftungsbauer kommt mit seinen Söhnen Finn (6), Luca (9) und Yannick (13) regelmäßig zum Mittagessen und beobachtet, dass die Zahl der Gäste zugenommen hat.





Das liegt zum einen an dem hohen Bedarf, zum anderen daran, dass die Organisatoren in diesem Jahr mehr Werbung für das Angebot gemacht haben, das komplett durch Spenden finanziert wird. Dadurch, dass der Familientreff West in der Martinistraße ebenfalls in das Projekt eingestiegen ist und beispielsweise in den Ferien mehrmals ein großes Frühstück anbietet, wurden weitere Teilnehmer erreicht. Auch der Flüchtlingshilfeverein Exil hat zahlreiche Familien zur Kindermahlzeit geschickt.

Doppelt so viele Anmeldungen

Für die Weihnachtsfeier mussten sie in diesem Jahr deshalb in einen größeren Raum ausweichen, es gab doppelt so viele Anmeldungen wie sonst. Mehr als 100 Gäste kamen zum Plätzchenbacken. 60 Kinder bekamen mit Unterstützung der Bürgerstiftung Geschenke – persönliche Geschenke, die sie sich selbst gewünscht haben und die sich ihre Eltern nicht immer leisten können.

Einerseits freuen sich die Organisatoren darüber, dass nun doppelt so viele Familien ihr Angebot nutzen. „Auf der anderen Seite macht es aber auch deutlich, wie viele Osnabrücker Familien auf diese Unterstützung angewiesen sind“, sagt Ingrid Ketteler von der Fabi. Und ihr Kollege Benedikt Sandmann, der die Kindermahlzeit leitet, gibt zu bedenken:

„Manche Eltern können sich nicht mal die Schulmahlzeit leisten.“ Benedikt Sandmann, Leiter der Kindermahlzeit





Das Essen wird von Langzeitarbeitslosen zubereitet, die am Qualifizierungsprojekt „Gastro-Plus“ in der Fabi teilnehmen. Zur Kindermahlzeit gehört außerdem das Projekt Kinderbildung, über das Schulkinder für wenig Geld Nachhilfe bekommen können. Außerdem bekommen Eltern bis zu 90 Prozent Ermäßigung auf die Bildungsangebote der Fabi. „Das Essen ist immer unser Türöffner“, so Sandmann. Er und sein Team wollen die Kindermahlzeit inhaltlich weiterentwickeln und beispielsweise Spielgruppen ins Leben rufen, in denen Eltern wertvolle Tipps für den Alltag mit nach Hause nehmen können. Der Bedarf an Spenden und Sponsorengeldern war in diesem Jahr schon höher als sonst – und dürfte damit noch weiter steigen.