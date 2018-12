Osnabrück. Für 15 Grundschüler wurde im Theater das 20. NOZ-Adventstürchen geöffnet – und so manches Geheimnis hinter den Kulissen gelüftet.

Treppauf, treppab quer durch jene Teile des Theaters am Domhof, die normalerweise kein Zuschauer zu Gesicht bekommt, ging es für 15 Drittklässler, die gestern an der NOZ-Adventstürchen-Führung Nummer 20 in diesem Jahr teilnahmen. Nur ganz am Anfang wurde einer von insgesamt drei Aufzügen benutzt, die allerdings noch nicht so alt sind wie das 1908 errichtete Gebäude selbst. Hier begegneten die Kinder kurz dem Orchesterwart, bevor es vom Hauptfoyer aus ein Stockwerk tiefer in den Montagesaal ging. Von Theaterpädagoge Simon Niemann erfuhren die staunenden Grundschüler vor dem rosa Imbisswagen, der für die Operette „Der Bettelstudent“ gebraucht wird, dass die Einzelteile eines Bühnenbilds in einer eigenen Werkstatt gebaut werden. Von dort aus werden sie in die große Halle gefahren, wo Tischler sie dann vor Ort zusammenbauen.

Kuchen aus Plastik

Im Magazin können bis zu neun verschiedene, komplette Bühnenbilder gelagert werden, die jeweils insgesamt drei bis vier Tonnen wiegen. Jenes vom aktuellen Familienweihnachtsstück mit dem nur für den Theatermann nicht unaussprechlichen Namen erkannten einige sofort wieder – und erhielten sogar Einblicke in die Kuckucksuhr aus dem „Wunschpunsch“. Ob es den eigentlich wirklich gebe, fragte die achtjährige Johanna im Requisiten-Keller, wo nur die weichen „Steine“ aus Schaumstoff und die Gebäck- und Kuchenstücke aus Plastik angefasst werden durften. Und erhielt die Antwort, dass er natürlich genauso wenig echt sei wie etwa ein Cocktail aus Kerzenwachs oder das Blut „für Erwachsenenstücke“, das aus aufgekochtem Rote Beete-Saft und ein wenig Kakaopulver gemacht wird.

Alles maßgeschneidert

In der Maskenwerkstatt erfuhren die Grundschüler indes, dass die Perücken tatsächlich aus echten, einzeln in ein Netz eingeflochtenen Haaren bestehen. Damit sie perfekt passen, wird vorher ein Gipsabdruck des Kopfes gemacht, für den sie bestimmt sind. Auch die in einer Spielzeit rund 800 neuen Kostüme werden maßgeschneidert. Deshalb steht in ihnen auch immer der Name des Schauspielers und des Stückes drin, für das es zuletzt verwendet wurde. Auch Umnähen und Ausbessern gehöre zu den Aufgaben der Schneiderei, erläuterte Gewandmeister Andreas, für den die Kinder ein spontanes Geburtstagsständchen sangen. Ob die Helme wirklich aus der Zeit der Römer stammen, wollte der acht Jahre alte Robert im Kostümfundus wissen. Abgesehen von einem einzigen Original, den Mitarbeiterin Sonja präsentierte, sei das nicht der Fall, da diese zum Tragen und Spielen „viel zu schwer“ wären, begründete Niemann. Sein Schlüssel passte zu allen Räumen - außer der Schreckschuss-Waffenkammer, die nur der Chefrequisiteur betreten darf.

Von der Unterbühne zum Oberrang

Von der „Unterbühne“, die ganze Chöre auf die Drehbühne aufsteigen lassen kann und von wo aus per Motor zehneinhalb Meter hohe Seile angetrieben werden, die Vorhänge, Lichttechnik oder Requisiten halten, ging es hinauf bis zum ersten Oberrang des 650 Besucher fassenden Zuschauerraums, wo gerade die Abendvorstellung von Wilhelm Tell „eingeleuchtet“ wurde – vorbei an Orchester-Proberaum, Stimmzimmern, Tanzsaal und Damen- und Herrengarderobe. Die Reise endete im alten Foyer, wo derzeit die 20 in die engere Wahl gekommenen Kinderzeichnungen für das Plakat zum „Wunschpunsch“ ausgestellt sind. „Vorsicht Spannung“ war auf einem Schild in der Requisite zu lesen. Spannend und lehrreich war diese ganz besondere Theaterführung allemal. Zumal bei wohl kaum einer anderen Adventstürchen-Führung die Rede vom Blick hinter die Kulissen so wörtlich genommen werden konnte wie bei der durch das Theater.