Osnabrück. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum von einem Hof in der Region Osnabrück ist, hat eine große Auswahl. Hier gibt es eine Übersicht mit Weihnachtsbaumverkäufern aus der Region Osnabrück.

Groß sollen sie sein, gleichmäßig gewachsen, und kerzengerade – diese Schönheitsideale hat der deutsche Durchschnittskäufer an seinen Weihnachtsbaum. Aber neben diesen äußeren Merkmalen gibt es bei der Auswahl noch viel mehr zu beachten. Zum Beispiel, woher der Baum eigentlich kommt. Denn viele Weihnachtsbäume werden inzwischen nicht mehr in Deutschland, sondern in den europäischen Nachbarländern wie Polen aufgezogen und massenweise mit dem LKW nach Deutschland gefahren. Kein schöner Gedanke für alle, die umweltbewusst sein und trotzdem unter Tannengrün Weihnachten feiern wollen. (Lesen Sie hier: So bleibt der Weihnachtsbaum lange frisch)

Gute Gründe für den Baum aus der Region

Es spricht viel dafür, einen Weihnachtsbaum aus regionalem Anbau zu kaufen. Einige Anbieter lassen die Kunden ihren Baum noch in der Plantage aussuchen. Es fällt leichter, Preise von bis zu 40 Euro für eine zwei Meter hohe Nordmanntanne zu bezahlen, wenn man dem Bauern die harte Arbeit persönlich im Gesicht ansehen kann. Manch ein Weihnachtsbaumerzeuger macht mit Glühweinstand und Würstchenbude aus dem Kauf ein echtes vorweihnachtliches Erlebnis. Eine Übersicht über einige Weihnachtsbaumverkäufern aus der Region zeigt die Karte und unsere Liste:

Tannehof Ottens

Meisenfeldweg 15, 49577 Ankum



Tannenhof Arens-Fischer

Grovern 8, 49577 Ankum



Hof Droste

Heinrichstraße 13, 49448 Brockum



Hof Driehaus

Anzeige Anzeige

Driehauser Straße 5, 49179 Ostercappeln-Schwagstorf



Hof Droste

Lechtinger Kirchweg 3, 49134 Wallenhorst



Hof Droste

Im Gattberg 19, 49191 Belm



Hof Droste

Haster Straße 49191 Belm



Hof Kolkmeier

Zum Flugplatz 33, 49076 Osnabrück



Hof Droste

Hasemauer 1, 49074 Osnabrück



Hof Droste

Natruper Straße 233, 49090 Osnabrück



Hof Droste

Mindener Straße 378, 49086 Osnabrück



Hof Strübbe

Am Hagenberg 3, 49504 Lotte



Hof Börgen

Hörner Weg 77, 49078 Osnabrück



Hof Droste

Hannoversche Straße 76, 49084 Osnabrück



Hof Droste

Carl-Fischer-Straße 1, 49084 Osnabrück



Hof Droste

Belmer Straße 96, 49084 Osnabrück



Hof Droste

Osnabrücker Straße 40, 49205 Hasbergen



Tannenhof Michaelis

Im Glanetal 57, 49152 Bad Essen



Tannenhof Stertenbrink

Liedstraße 8, 49124 Georgsmarienhütte-Holzhausen



Rainer Torbergte

Glückaufstraße 37, 49124 Georgsmarienhütte



Baumschule Tiesmeyer

Holperdorper Straße 1, 49170 Osnabrück



Voss Weihnachtsbaumkulturen

Natruper Straße 78, 49176 Hilter a.T.W.



Tannenhof Grottendiek

Holterdorfer Straße 73, 49326 Melle



Spargelhof Wenner

Weststraße 2, 49176 Hilter a.T.W.

Wem zusätzlich zum regionalen Anbau auch der ökologische Aspekt an der Weihnachtstanne wichtig ist, der kann sich alternativ an den verschiedenen Bio-Siegeln orientieren. Die Verbände Bioland, Naturland und Demeter zeichnen umweltbewussten und schadstofffreien Anbau aus. Im Zweifel kann es sich auch lohnen, persönlich mit dem Erzeuger der Bäume über die Bedingungen der Aufzucht zu sprechen.

Sie sind ein regionaler Weihnachtsbaumerzeuger und nicht genannt? Melden Sie sich bei uns, per Email o.zudilin@noz.de